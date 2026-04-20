После прекращения огня Украина и РФ начнут гонку: Жмайло озвучил возможные сценарии

Глава США Дональд Трамп озвучил очередное оптимистическое заявление о завершении войны в Украине, которое, по его оценкам, можно вскоре ожидать. В то же время, наверное, единственный действительно сложный вопрос – это вопрос неоккупированных территорий Донетчины. Как изменится чисто военная обстановка, если война завершится на линии разграничения? Насколько хуже будет ситуация, если украинское руководство заставят сделать агрессору "подарок" в виде территорий нашего государства?

Видео дня

Почему прекращение боевых действий вовсе не будет означать окончание войны России против Украины и почему после подписания мирного соглашения обе страны ждет гонка? Своим мнением по этому поводу в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Американский президент Трамп вновь радует позитивными прогнозами относительно войны в Украине – он заявил, что война скоро закончится. В то же время очевидно, что вопрос окончания войны в Украине прежде всего упирается в вопрос территорий, неоккупированной части Донецкой области. Если мирное соглашение будет подписано с учетом реальной линии фронта, смогут ли Вооруженные Силы Украины удержать эти позиции, в случае повторного нападения агрессора? Как вы оцениваете оборонительные сооружения, которые есть на неоккупированной территории Донецкой области и другой части территории Украины, которая непосредственно прилегает к линии фронта?

– По оборонительным сооружениям у нас есть хороший рывок начиная с конца лета прошлого года. Было учтено много ошибок, ведь очень часто позиции были недостаточно подготовленными, например, сооружались в чистом поле, не учитывая, что враг контролирует небо дронами. Позиции были якобы прочными, бетонными, но не защищенными от дронов. Держать позиции в чистом поле очень трудно. Желательно, чтобы была какая-то посадка, укрытие или высота, и желательно с антидроновой сеткой. Конечно, такие сетки спасают не от всех российских дронов, они спасают, но все равно все эти нюансы стоит учитывать.

Многие западные аналитики публиковали карты, на которых видно, что у нас на неоккупированной части Донецкой области больше всего оборонительных и укрепленных сооружений. И это нивелирует заявления РФ о том, что мол они способны в течение двух месяцев оккупировать всю Донецкую область. Это не соответствует действительности.

Мы видим, что в первой волне так называемого весеннего наступления россиян, которое они широко анонсировали, они захлебнулись, провалились. Украинская армия переходит к активной обороне – всегда после накатов россиян она контратакует. Мы увидели это по Александровскому направлению, где было отвоевано почти полтысячи квадратных километров (на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей с конца января Силы обороны освободили до 480 квадратных километров, – Ред.) У нас есть локальные точечные продвижения и на Александровском, и на Константиновском направлении.

В то же время сейчас есть проблема в Сумской области, где враг пытается сделать пародию на буферную зону на приграничной территории, ведь украинская армия не держит оборону четко по границе государственной границы. Она всегда стоит где-то на оттяжке, занимая более выгодные позиции, высоты, посадки, чтобы было удобнее держать оборону.

У нас также есть большая килл-зона в 10-15 километров, в планах командования ее расширение до 25-40 километров. Зато всю российско-украинскую границу надо воспринимать как большую серую зону, ведь российские подразделения постоянно пытаются проводить разведку боем через границу и отгрызать куски нашей территории.

Итак, за два месяца российская армия никак не сможет полностью оккупировать Донецкую область. По оценкам заместителя руководителя Офиса президента генерала Палисы, при текущих темпах продвижения, если Россия будет набирать людей больше, чем мы уничтожаем, на выполнение этой задачи им понадобится минимум полтора-два года. Мы видели, сколько это стоило россиянам в прошлом году – более 400 тысяч потерь.

Вопрос, есть ли у них еще 400 тысяч, потому что для достижения своей цели им надо сжечь всю свою группировку. Но пока они не вытягивают. Количество уничтоженного нами личного состава, хоть и не намного, но превышает темпы пополнения оккупационной армии. По сравнению с прошлым годом темпы пополнения у них упали на 20%. Раньше они набирали тысячу плюс человек ежесуточно, сейчас от 800 до 900 человек в сутки. В то же время мы уничтожаем или такое же количество, или большее, более тысячи. И это самый очевидный и понятный показатель.

Что касается другого участка фронта, Запорожья, то там есть укрепленные сооружения, три линии обороны, а сам областной центр россияне не имеют сил захватить. Они пытаются подойти к нему как можно ближе, чтобы терроризировать местное население и делать фактически то же, что они делают с Херсоном.

Относительно Трампа, то, кажется, уже все побывали в переговорах, начиная от Кита Келлога, заканчивая Кушнером и Уиткоффом. Мы видим, что все равно ситуация с российской армией, которая на земле, не изменилась. Самый большой позитив этого переговорного трека в том, что происходят обмены пленными. Это самое большое достижение.

По меньшей мере до выборов, которые состоятся осенью, Путин, скорее всего, не решится объявлять всеобщую мобилизацию. Он боится этого, ведь из-за предыдущей волны мобилизации чуть не накренился их государственный аппарат. Мы помним очереди россиян в аэропортах, которые бежали из страны. Итак, сейчас они пытаются тянуть до последнего.

Поэтому теоретически, если они впрутся, нам фактически останется только остановить их на земле и закрыть небо от баллистики. Их можно и дожать, но для этого нужно больше помощи, в том числе от американцев.

Повторится ли война после условного прекращения огня? Нам необходимо понимать, что война не закончится, зато начнется большая гонка. Американцы хотят снять санкции с России, начать вливания в российскую экономику для того, чтобы спасти ее от необратимых процессов. Они боятся распада России, потому что у них нет видения, что с ней делать. Для американцев, к сожалению, поражение Украины - более приемлемый вариант, чем поражение России.

Какая гонка? Россия и в дальнейшем будет накапливать оружие, пытаться восстанавливать технику, снова набирать людей. А мы так же должны быть мобилизованы. 800-тысячная армия и оружие. Они изготавливают "Шахеды", а мы на каждый "Шахед" должны делать минимум 2-3 дрона-перехватчика. На каждую угрозу должно быть наше соответствующее противодействие. Они делают ракеты, мы дальше делаем ракеты.

И когда условно через четыре года, при лучшем сценарии, они восстановят свою боеспособность и учтут свои ошибки, ситуация для них должна складываться таким образом, что повторная агрессия должна быть обречена на поражение, несмотря на весь боевой опыт, который они получили. И вот только тогда действительно можно будет говорить о завершении войны.

– Вы сказали, что американцы хотят уберечь Россию от распада. То есть не только республиканцы, не только президент Трамп, но и демократы? И если к власти в США придет президент-демократ, стремление Вашингтона будет таким же? Каким, на вашу точку зрения, является наиболее приемлемый для нас вариант?

– Нам не нужно демонизировать или идеализировать Трампа. Нам не нужно демонизировать или идеализировать Демократическую партию. Мы благодарны американцам за помощь, потому что без нее мы бы посыпались и проиграли. Но когда мы были на пике наших контрнаступательных действий 2022 года, когда мы погнали Россию, ее было мало в Украине, потому что стартовые войска оккупации составляли 150 тысяч. Сейчас они колеблются на уровне 709-712, иногда 719 тысяч. То есть они не могут нарастить ни до 800 тысяч, ни тем более до миллиона.

Следовательно, нам нужно относиться к этому прагматично. США все равно остаются нашим главным союзником, нашим стратегическим партнером. И мы нашей стойкостью пытаемся корректировать их позицию и их видение относительно завершения войны – нашей успешностью, развитием нашего ВПК, нашей активной коммуникацией, тем, что мы демонстрируем силу, а больше не стоим, не заглядываем им в рот и меняем подходы. Украина не жертва агрессии, которой постоянно нужна помощь. Украина – сильный партнер с боевым опытом, с быстрым, дешевым и способным к масштабированию военно-промышленным комплексом.

Только выполнив все эти действия, можно изменить парадигму. А будут ли это республиканцы или демократы, нам все равно. Мы не вмешиваемся во внутреннюю политику США, нам не нужно участвовать в политической борьбе демократов и республиканцев.

– Последний вопрос. Если при каком-то наиболее негативном сценарии придется отводить Вооруженные Силы Украины из Донецкой области, насколько хуже будет ситуация по сравнению с нынешней?

– Гораздо хуже. Если мы это сделаем, Россия не остановится, она найдет формальный повод или даже обойдется без него, чтобы продолжить наступление на территорию Украины. Потому что первая причина их так называемой "СВО" не Донетчина, не Луганщина и не территории в принципе. Причина - существование независимого украинского государства и украинского народа. Буча, Ирпень, Изюм и другие места, в которых Россия совершила массовые военные преступления, это подтвердили. Они пришли уничтожить наше государство, ассимилировать нас или истребить. Поэтому пока есть независимая Украина и пока они понимают, что они ее не могут проглотить, их агрессивные планы никуда не денутся.

Но если, представим, нас заставят отдать неоккупированную часть Донетчины, если на нас надавят, если что-то произойдет с президентом, который занял принципиальную позицию, то россияне займут наши оборонительные сооружения и ринутся дальше в глубь территории Украины, понимая, что быстро мы не сможем настроить оборонительные сооружения и что на открытой местности, которая тянется дальше, им будет легче проводить свои наступательные действия.

Поэтому это нужно учитывать: отвод войск не завершит войну. Он лишь продолжит агрессию на более выгодных для агрессора условиях.

