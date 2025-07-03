После ранений вернулся на фронт: погиб участник 'Пласта' Роман Орищенко. Фото

На фронте в Украине погиб участник "Пласта", командир второй роты 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Роман Орищенко. Его жизнь оборвалась 2 июля 2025 года в результате российского удара управляемыми авиационными бомбами.

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Об этом сообщили на Facebook-странице "Пласта". Военнослужащий участвовал в боях с российским оккупационным войском за Кодему, Бахмут, Угледар на Донецком направлении. Получал ранения, но после реабилитации возвращался на фронт.

У Романа осталась жена Светлана, сын Андрей, который также служит в рядах Сил обороны, и дочь Дарина.

В "Пласте" рассказали, что Роман Орищенко в 2015 году работал в аппарате Верховной Рады Украины помощником-консультантом нардепа Андрея Парубия. Принимал активное участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства 2014 года. Входил в штаб руководства Самообороны Майдана. Был одним из организаторов ячеек Самообороны по областям.

С началом АТО на Донбассе помогал в формировании добровольческих батальонов и их обеспечении волонтерской помощью. С 2016 года заблаговременно получил военное образование, позже стал офицером. В 2020 году добровольно пошел служить в ряды Сил обороны.

Еще в 1997 году Роман стал одним из основателей Пласта в Черкасской области. В разное время был писарем, референтом старших пластунов, референтом юношества, воспитателем кружка "Странствующие рыцари". Также был организатором и инструктором многих лагерей, тренировок и мероприятий.

Учился на историческом факультете Черкасского государственного университета им. Богдана Хмельницкого, где получил высшее образование по специальности: преподавателя истории. В 2023 году стал магистром по публичному управлению и администрированию. Защищал диплом лечась от ранения в госпитале.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Изюмском направлении погиб военный из села Ситняки Киевской области Иван Голотвин. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 27 июня.

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