После взятия Покровска – атака на Запорожье и Херсон? Селезнев спрогнозировал действия армии РФ

Страна-агрессор Россия задекларировала цель "присоединения" к РФ четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Значит ли это, что после теоретического выхода вражеской армии на административные границы Донецкой области противник начнет наступательную операцию на юге нашей страны, где уже сегодня он сосредоточил группировку в 150 тысяч? Нет, никакого автоматизма здесь не будет, так как ситуация для врага достаточно неоднозначная. Сегодня он ведет активные боевые действия сразу на нескольких участках фронта, а на открытие еще одного направления ему просто недостает ресурса.

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Враг продолжает и будет продолжать попытки по поиску слабых мест в украинской обороне на юге, но найти из будет проблематично, поскольку Силы обороны здесь хорошо закрепились. Что касается перспектив окончания боевых действий за счет позиции президента США Дональда Трампа, то, увы, у него нет достаточных рычагов давления на главу Кремля Владимира Путина, который поднял планку своих требований слишком высоко. Поэтому не исключено, что активные боевые действия продолжатся на протяжении всего 2025 года.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Считаете ли вы, что, если сугубо теоретически вражеская армия выйдет на административные границы Донецкой области, сразу же, автоматически противник начнет реализовать свой план в отношении Запорожской и Херсонской областей Украины, которые он "записал" себе в конституцию?

– Что касается развития ситуации западнее от Покровска, то думаю, что она будет определяться ресурсными возможностями российской армии. Пока рано говорить о том, что враг будет заинтересован двигаться в направлении админграницы между Донецкой и Днепропетровской областями.

Фактически сейчас им не хватает ресурса для того, чтобы заблокировать нашу группировку, действующую в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации. Что касается определенных рисков эскалации ситуации на юге Запорожской области, то такого варианта исключать нельзя.

Буквально вчера (20 января. – Ред.) я получил инсайд из Крыма: местные военнослужащие из числа российской оккупационной армии, которые находятся на побывке в Крыму, говорят, что порядка 150 тысяч сосредоточено на юге Запорожской области, и они буквально ожидают приказа на проведение активных наступательных действий.

Что это? Российская ИПСО или они и правда живут в этих иллюзиях? Пока что сложно сказать. Думаю, этот вопрос необходимо, в первую очередь, адресовать нашей разведке, которая имеет разные возможности отслеживать маневры россиян, в том числе в рамках их подготовке к возможным наступательным действиям.

Но ключевой вопрос состоит в следующем. Судя по тому, что активность российской армии происходит на многих участках фронта, не только в районе Покровска и Мирнограда, но и в районе Часового Яра, Торецка, на Лиманском и Купянском направлении. Поэтому я думаю, что сейчас у россиян возможностей для открытия еще одного масштабного участка фронта ресурсов недостаточно.

Если бы у них были свободные ресурсы, они бы точно и гарантированно направили бы их в район Мирнограда или Покровска, чтобы поскорее реализовать кейс оккупации. Но они действуют только теми силами и средствами, которые им там доступны, группировкой численностью порядка 100 тысяч, дополнительные силы и средства они найти не способны.

Поэтому я думаю, что вероятность активизации боевых действий на юге Запорожской области в ближайшей перспективе не предопределена в части того, что у россиян недостаточно ресурсов для реализации этих задач. Что касается тактических эпизодов, то попытки противника организовать более удобные плацдармы на тактическом уровне, пытаться продвигаться вперед на юге Запорожской области, искать там слабые места в нашей обороне – такие варианты исключать нельзя.

Да, безусловно, в зоне риска постоянно находится областной центр Запорожье. Российские комплексы С-300, управляемые авиационные бомбы, баллистические ракеты – все это создает серьезные проблемы для жителей города. Причем, как видим, российские ракеты и бомбы прилетают не только по промышленным объектам в Запорожье, но и по гражданским объектам – жилым домам, больницам и прочему.

– Вы считаете, что эта достаточно большая группировка врага на юге Запорожской области просто ждет случая, когда в нашей обороне удастся найти слабое место?

– Я думаю, сейчас они находятся на этапе поиска этих слабых мест. Готовы ли они трансформировать свои ресурсы в определенные территориальные приобретения? Думаю, для этого они должны быть уверены в том, что будут иметь стабильную логистику для обеспечения этой группировки. Говорить о том, что здесь и сейчас они перейдут в наступление, я бы не стал.

Также очень важно – порты Бердянска и Мариуполя враг все активнее использует для логистического обеспечения российской группировки войск на юге Запорожской и Херсонской областей. Поэтому, думаю, российский генштаб еще не определился – будут ли они двигаться в сторону Херсона с целью оккупации, либо же в направлении на Запорожье. Но и в первом, и во втором случае у них недостаточно ресурсов для реализации этих планов. Это касается перспективы ближайших месяцев.

Что будет во второй половине года, когда в определенной степени будут выхолощены наши запасы помощи от предыдущей администрации США, пока сложно прогнозировать. Ведь именно фактор ресурсов является определяющим. Если мы будем иметь серьезные провалы в части поставок вооружений и техники от наших западных партнеров, а РФ будет и далее увеличивать свой военно-промышленный потенциал, то Украину ждут трудные времена.

Но прямо сейчас посыпать голову пеплом и ожидать, что в течение ближайшей пары месяцев может случиться масштабная атака на Запорожье или Херсон, я бы не стал по одной простой причине: и там, и там украинскими Силами обороны подготовлены достаточно серьезные фортификационные сооружения, которые не позволяют россиянам тем комплектом сил и средств, которые у них есть на юге, реализовать хотя бы часть планов по оккупации нашей территории.

Условно говоря, для того, чтобы оккупировать крупный областной промышленный центр город Запорожье россиянам потребуется группировка 350-400 тысяч. Они имеют максимум 150 тысяч. Но кто знает, что будет в рамках летне-осенней кампании? Очень много факторов влияет на будущее течение событий.

Но мне кажется очевидным, что у вновь избранного президента США Дональда Трампа нет весомых аргументов и рычагов влияния на политику Путина. Путин имеет достаточное количество ресурсов, чтобы, по крайней мере, в течение 2025 года продолжать атаковать наши рубежи и позиции на разных участках фронта.

– Таким образом, вы считаете, что и после инаугурации Трампа существенных изменений на фронте мы не увидим?

– Безусловно, нет. Какие весомые аргументы может сейчас озвучить Дональд Трамп, пытаясь заставить Путина остановить боевые действия? Согласится ли Трамп на ультимативные условия Путина в части вывода украинских войск с территории четырех областей – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской? Конечно же, нет. Откатить НАТО на границы 1997 года, фактически заставив страны Восточной Европы и скандинавские страны выйти из состава Североатлантического Альянса? Эта опция также не работает.

На другие варианты Путин не пойдет, ведь фактически это будет означать для него поражение в войне. А он слишком высоко задрал планку своих ожиданий и желаний. Поэтому я думаю, что 2025 год пройдет под знаком достаточно активных боевых действий на разных участках фронта. И лишь только фактор ресурсов будет определять, насколько динамика на поле боя будет для нас негативной или позитивной.