Последний бой принял под Волчанском: на фронте погиб 24-летний защитник с Житомирщины. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин Василий Мартыненко из Житомирской области. Он воевал на Харьковщине в рядах 57-й отдельной мотопехотной бригады.

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Защитнику навеки осталось 24 года. О потере известили в Степковском старостинском округе.

Мартыненко Василий Николаевич был родом из поселка Новоивницкое Житомирского района Житомирщины. Юноша проходил срочную службу.

Во время полномасштабной войны служил в 34-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады им. Кошевого Атамана Костя Гордиенко. Имел звание старшего солдата.

За отданную службу воин награжден нагрудным знаком "Рожденные в боях" своей бригады, нагрудным знаком "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ, а также другими наградами.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Низкий поклон и уважение нашему Герою… Царства небесного и вечной памяти защитнику", – подчеркнули в громаде.

Герой погиб 25 февраля 2025 года в результате вражеского артиллерийского обстрела во время выполнения боевого задания вблизи города Волчанск Харьковской области.

"Нет слов, одна боль… Ясное солнышко, добрый, искренний, веселый и мужественный защитник своей страны. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Низкий поклон и честь тебе, наш Герой! Ты навсегда в наших сердцах", – отметили побратимы воина.

О дате и времени прощания с защитником землякам сообщат позже.

"Как не привязываться к людям, если за годы войны они становятся родными? Почивай с миром, друг", – выразил соболезнование Денис Пилипчук.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января Полтавщина в последний путь провела 23-летнего защитника Владислава Лозинского. Герой 15 января получил ранение возле Волчанска на Харьковщине: 11 дней медики боролись за его жизнь, но военнослужащий умер.

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