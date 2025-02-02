Был и пехотинцем, и штурмовиком: на Полтавщине в последний путь провели погибшего воина Владислава Лозинского

31 января Полтавщина в последний путь провела молодого защитника Владислава Лозинского. 23-летний Герой 15 января получил ранение возле Волчанска на Харьковщине. 11 дней медики боролись за его жизнь, но 26-го числа военнослужащий умер.

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Это произошло в Свято-Михайловской клинической больнице Киева. Фотографиями с похорон поделилась на Facebook-странице Глобинская городская территориальная громада.

Для прощания со старшим солдатом жители громады, его семья, побратимы собрались возле памятника Защитникам Украины (скульптурное изображение святого Архистратига Михаила) в Глобино Полтавской области.

Владислав Сергеевич Лозинский родился 22 февраля 2001 года в городе Овруч Житомирской области. Три года спустя его семья переехала в Глобино. Именно там Влад пошел в детсад и закончил школу.

После этого он получил специальность слесаря ​​по сборке металлических конструкций в Кременчугском региональном центре профессионально-технического образования № 1.

Лозинский прошел срочную военную службу. Вернувшись домой, работал в ООО "Глобинро-Агро" и на местном мясокомбинате.

Парень любил спорт. В школьные годы посещал секции бокса и волейбола. В студенчестве увлекался дай-до, джу-ку, каратэ, ку-до. Во время срочной службы занимался кроссфитом и выступал на военно-спортивных соревнованиях, представляя Национальную гвардию Украины.

Герой пришел в ТЦК и СП в первые дни полномасштабного российского вторжения, чтобы стать на защиту Украины. Он был призван на службу с 6 марта 2022 года.

Служил в должности инженера инженерно-саперного отделения. Но ему пришлось быть и пехотинцем, и штурмовиком. 24 мая 2022-го получил первое ранение в Луганской области. После выздоровления боролся за освобождение Херсонской области, затем прошел ад Бахмута, Купянска и Волчанска.

За время полномасштабного вторжения он лишь однажды смог встретиться с двоюродным братом, также защищающим родную страну.

Дома у Героя остались мама и младшая сестра (отец воина погиб еще в 2008 году).

Как ранее писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевой задачи также погиб военный из Киевской области, мастер-сержант Андрей Сичкарь. Сердце защитника Украины остановилось 24 января.

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