Последний раз стреляла 10 недель назад: CNN показало пустую пусковую установку Patriot в Киевской области. Видео

Американский телеканал получил доступ к пусковой установке Patriot на территории Украины и показал, что её контейнеры для ракет пусты. По словам украинского инженера системы, установка в последний раз запускала перехватчик примерно 10 недель назад.

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CNN отметил, что Украина почти исчерпала запасы перехватчиков Patriot на фоне массированных российских атак. В то же время президент Владимир Зеленский заявил телеканалу, что для перезимовки Украине потребуется 5% запасов перехватчиков США, тогда как сейчас у страны есть лишь около 1%.

Без ракет

CNN стало первым СМИ, которому разрешили получить доступ к системе "Патриот" на территории Украины. Украинская сторона согласилась показать систему, чтобы продемонстрировать дефицит перехватчиков, но журналистам не раскрыли точную модель "Патриот" и место её расположения из соображений безопасности.

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На установке, которую увидели журналисты, размещены 16 пусковых контейнеров. На них видны следы регулярного использования, однако ракет в них нет.

Главный инженер системы в Украине, назвавший себя просто Дмитрием, объяснил CNN, что не видел запуска "Патриот" уже около шести недель. При этом общее время с момента последнего запуска, указанное в материале телеканала, составляет около 10 недель.

"Это действительно мучительное зрелище, когда у вас есть оборудование, но вы не можете перехватить ни одной ракеты. Балистические ракеты летят над вашей головой, а вы ничего не можете с этим поделать, и за вашей спиной находятся мирные жители", — сказал Дмитрий.

Он рассказал, что впервые столкнулся с отсутствием перехватчиков для запуска ещё в декабре 2025 года. По его словам, это было трудно описать, поскольку военные видят угрозу, но не имеют возможности применить систему против неё.

Работа экипажа

Сама пусковая установка является лишь частью сложной системы Patriot. В нее входят радары и командные центры, а управление пусковой установкой осуществляется дистанционно. Водители установки находятся на расстоянии от нее во время запуска.

Еще один военнослужащий, работающий в командном центре, рассказал CNN, что решение о перехвате цели принимает командир подразделения. По его словам, выбор цели в значительной степени зависит от опыта.

Военный отметил, что операторы видят цели, которые могут представлять угрозу для гражданского населения, критически важной инфраструктуры и семей их сослуживцев.

По словам военного, запуск перехватчика Patriot он воспринимал как нечто "магическое". Однако сейчас украинские военные сталкиваются с ситуацией, когда сама система есть, но использовать её без ракет невозможно.

Дефицит перехватчиков возник не только из-за войны в Украине. CNN связывает глобальный кризис с активным использованием Patriot на Ближнем Востоке во время войны с Ираном в марте и апреле.

Далее — о том, как использование перехватчиков в Персидском заливе повлияло на запасы для Украины и сколько ракет производят США.

Производство не успевает

По данным Foreign Policy Research Institute, в первые четыре дня войны с Ираном коалиционные силы в среднем использовали 225 ракет-перехватчиков Patriot ежедневно. В то же время американская компания Lockheed Martin в 2025 году изготовила 620 таких ракет, то есть в среднем около 1,7 перехватчика в день.

Таким образом, темпы использования ракет на Ближнем Востоке значительно превышали темпы их производства. В Foreign Policy Research Institute оценили разрыв между использованием и производством как соотношение 132 к 1.

В январе Пентагон заключил с Lockheed Martin семилетнее соглашение, которое предусматривает увеличение производства до 2000 перехватчиков в год к 2030 году. К этому времени полномасштабная война России против Украины будет продолжаться уже восьмой год.

Украинский инженер Дмитрий заявил CNN, что в Украине заранее понимали: интенсивное использование Patriot на Ближнем Востоке повлияет на доступность перехватчиков для украинской армии.

"Мы предвидели, что у нас будут проблемы. Мы были очень шокированы тем, сколько ракет они запустили одновременно — именно тех ракет, которые мы могли бы использовать против российских баллистических ракет", — сказал он.

CNN отмечает, что богатые государства Персидского залива, вероятно, использовали десятки перехватчиков Patriot. Часть ракет применялась для борьбы с относительно дешевыми иранскими беспилотниками.

Украина не раскрывает, сколько именно перехватчиков Patriot она получила или должна получить от США. Также неизвестен точный размер американского запаса, от которого, по словам Зеленского, на долю Украины сейчас приходится около 1%.

Собственное производство

Зеленский в интервью CNN рассказал о возможности производства ракетных комплексов Patriot в Украине по американской лицензии. Он заявил, что предлагал компаниям Raytheon и Lockheed Martin приобрести собственность и контроль над предприятием, которое могло бы производить такие ракеты в Украине.

По словам президента, украинская сторона могла бы обеспечить предприятие инженерами и техническими специалистами, тогда как американские производители определяли бы цену продукции.

"Это будет ваша компания. Это будут наши умы, наши руки, наши инженеры. И я сделаю все возможное, чтобы построить для них замечательную компанию", — передал Зеленский свое предложение американским производителям.

Президент также заявил, что его главной целью является наращивание объемов производства перехватчиков для нужд Украины.

Лицензия от США

На полях саммита НАТО в Анкаре в июне Дональд Трамп предложил Украине лицензии для начала производства перехватчиков Patriot. После этого представители Raytheon и Lockheed Martin приехали в Киев на встречу с Зеленским.

Впоследствии Трамп выразил сомнения относительно того, что лицензирование состоится. Зеленский, со своей стороны, заявил, что рассчитывает получить разрешение.

"Я хочу это получить. Я думаю, что его слово — это слово президента Соединенных Штатов. И я надеюсь, что я это получу", — сказал он CNN.

В Белом доме после интервью Зеленского заявили телеканалу, что никаких решений или гарантий относительно производства перехватчиков Patriot не принимали. Там подчеркнули, что ключевым вопросом остается защита американских технологий.

Сложное производство

CNN также спросил украинского инженера Дмитрия, смог бы он немедленно создать батарею Patriot и сам перехватчик, если бы вопрос интеллектуальной собственности не учитывался.

Военный ответил отрицательно. По его словам, Patriot — чрезвычайно сложная система, создание которой требует значительного объема технических знаний и информации.

"Нет. Безусловно, нет, потому что это очень сложная процедура, и она требует много знаний, много технической информации", — сказал Дмитрий.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение от США 5% необходимых ракет-перехватчиков позволит Украине пережить зиму и спасти жизни людей, а 10% — эффективно уничтожать все российские баллистические ракеты. По его словам, на данный момент страна располагает лишь 1% от необходимого объема.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не может передать Украине ракеты для системы Patriot, поскольку они необходимы американской армии. Он сказал это, комментируя просьбу Владимира Зеленского о дополнительной военной помощи.

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