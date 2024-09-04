'Последствия прогнозируемые': Черногор озвучил угрозы для Украины, если Иран передаст России баллистические ракеты

Иран подписал соглашение с Россией, предусматривающее поставки иранских баллистических ракет для войны в Украину. И уже в ближайшее время это смертоносное оружие может появиться в армии РФ. А это значит, что к ежедневным российским атакам на украинские города и села прибавится иранская баллистика.

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О том, какие последствия могут возникнуть для Украины в результате этого соглашения и что станет целями для этих ракет, рассказал в интервью OBOZ.UA кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор.

"Последствия в принципе прогнозируемые – это усиление обстрелов Российской Федерацией территории Украины. Новые цели они вряд ли будут расширять, они и так бьют по всему, бьют по жилым домам, бьют по больницам, бьют по инфраструктурным объектам, бьют по военным объектам. Будут это продолжать. Ничего нового по сравнению с тем, что Россия использовала иранские шахеды, дроны, которые они уже больше года отправляют на нас. Просто в России появятся не только их ракеты для обстрелов Украины, но и иранские. Это будет облегчение для их ВПК", – считает эксперт.К", – считает эксперт.

Черногор отметил, что, скорее всего, оккупанты будут направлять все иранские ракеты на обстрелы украинской инфраструктуры, "чтобы к зиме нас максимально прижать, особенно в энергетической сфере".

По мнению эксперта, со стороны западных стран такой передаче вооружений какой-то ощутимой реакции вряд ли можно ожидать. Иран уже десятилетиями находится под санкциями, наложенными Западным миром.

"Все, что можно было уже наложено, конечно, что будет там осуждение, возможно, вынесен вопрос на Совбез, но поскольку КНР и РФ там как постоянные члены, то будет наложено очередное вето. Устное осуждение, оно ничего не дает. Возможно, американцы или страны Западной Европы найдут каких-либо лиц или отдельные компании, на которые они еще дополнительные санкции наложат. Но в принципе это мало эффективные меры", – отметил аналитик.

По словам Черногора, так будет продолжаться, пока западный мир не поймет, что с таким злом как Российская Федерация, КНДР и Иран нужно бороться вооруженным путем – других эффективных методов нет.

Как сообщал OBOZ.UA, ожидается, что Иран в ближайшее время поставит России баллистические ракеты для ударов по Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников.

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