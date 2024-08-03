'Последствия российской войны возвращаются домой в Россию': Зеленский отметил удары по аэродромам, нефтепереработке и логистике РФ. Видео

Украина должна иметь разрешение от партнеров использовать предоставленное оружие по целям на земле страны-агрессора России. Потому что враг бьет по Украине своими бомбами, ракетами и "Шахедами" именно со своей территории, и захватчики, даже если они за границей Украины, являются законной военной целью.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский говорил в последнем обращении к стране. В настоящее время Украина наносит такие поражения собственным оружием, и глава государства выразил благодарность работникам "оборонки" за последние удары по российским аэродромам, нефтепереработке и логистике.

"Это наиболее эффективно – когда последствия российской войны возвращаются домой, в Россию, и когда на оккупированной территории нашего государства у врага нет ни одного спокойного места. Сегодня детали этих ударов мне доложил Главком Сырский", – отметил президент и добавил, что ВСУ нужна возможность действовать всем, а не только собственным оружием.

"Мы должны защитить жизнь наших людей и завершить войну на украинских условиях. И каждый удар, точно отвечающий России на ее авиабомбы, уничтожающий российскую логистику и базы, усложняющий оккупанту пребывание на нашей земле, – каждый такой удар приближает справедливое окончание войны" , – подчеркнул Зеленский.

Отдельно украинский лидер напомнил о санкциях и давлении на Россию.

"Все санкции, каждое проявление давления на агрессора за эту войну должны работать и дальше и усиливаться так, чтобы российское государство не могло обходить санкции. Чем сложнее будет Москве поддерживать свое военное производство и обеспечивать армию, тем больше это будет реально склонять Россию к миру. Будет, если не проявлять слабости и придерживаться курса на справедливость", – отметил президент.

Напоследок Зеленский вспомнил о Ливане и эвакуации украинцев оттуда. По его словам, первые 30 эвакуированных уже находятся в безопасности, и государство продолжит эту работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 августа сильные взрывы прогремели в районе военного аэродрома российских оккупантов "Морозовск". Он расположен в Ростовской области страны-агрессора.

Источники OBOZ.UA рассказали: на аэродроме Морозовские оккупанты размещали не только авиатехнику, но и системы ПВО, а также склады с КАБами, которые захватчики применяют для ударов по Украине. Все подробности и детали последней "бавовны на болотах" можно прочитать (и посмотреть в соответствующих видео) здесь.