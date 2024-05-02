Посол США – об обстреле Одессы: еще одно доказательство, что Украина нуждается в усилении ПВО

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк прокомментировала очередной ракетный удар российских оккупационных по Одессе. Дипломат подчеркнула, что Украина остро нуждается в дополнительных комплексах противовоздушной обороны для защиты неба от российских обстрелом.

Об этом Бринк написала на своей странице в социальной сети Х вечером в среду, 1 мая. Она напомнила, что под вражеский удар попал склад компании "Новая почта", откуда рассылают товары по всей стране.

"Еще одна ужасная российская атака на Одессу баллистическими ракетами, в результате которой произошло попадание в состав, откуда рассылают товары по всей Украине и ранены 14 человек", – отметила Бринк.

По ее словам, это еще раз подчеркивает важность противовоздушной обороны для способности Украины защищаться от жестоких нападений со стороны страны-агрессора России.

Напомним, что Россия атакует Одессу баллистическими ракетами три дня подряд. Вечером 1 мая под вражеский удар попало сортировочное депо и отделение Новой почты. Пострадало как минимум 14 человек. Среди сотрудников компании погибших и пострадавших нет.

В городе после прилетом начался сильный пожар, в некоторых домах выбиты стекла.

Поздно вечером 30 апреля российские оккупационные войска снова нанесли удары по Одессе баллистическими ракетами. Жертвами атаки стали три человека.

А 29 апреля армия России атаковала город "Искандером" со шрапнелью. Шесть людей погибли, ранения получили 32 человека. Повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США продолжают поощрять страны, обладающие системами противоракетной обороны Patriot, предоставить часть из них Украине для усиления возможностей ПВО. Он лично обратился к европейским союзникам с такой просьбой.

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