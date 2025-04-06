Посол США после атаки на Киев все же указала на вину России

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк после масштабной ракетной атаки РФ на Киев все же указала на вину России. Она указала, что столица Украины и другие регионы подверглись утренней атаке баллистикой и крылатыми ракетами.

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В Киеве были слышны громкие взрывы. Об этом дипломат написала утром 6 апреля в соцсети X.

"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения о нападениях в нескольких городах", — отметила Бринк.

В комментариях к сообщению пользователи соцсети обратили внимание на то, что Бринк наконец-то вспомнила о РФ, однако возмутились, что дипломатка не называет виновников прямо, а просто указывает "со стороны России".

"Да не может быть! Неужели это Россия?! Проснулась?!" – написал один из пользователей.

Украинцы хорошо помнят, что 4 апреля Бринк отреагировала на обстрел российскими террористами жилого района в Кривом Роге, в результате которого погибли 18 человек. Дипломатка назвала атаку "ужасом", однако не упомянула о причастности России и ее вине. В то же время отметила, что этот обстрел — причина, "почему эта война должна завершиться".

"Наконец-то вам удалось из себя выдавить слово "Россия", а осудить массовое убийство детей в Кривом Роге, смелости не хватает?" – отметили в сети X.

В сети также раскритиковали президента США Дональда Трампа, который делал громкие заявления об окончании войны за 24 часа, а боевые действия заканчиваются "ответственностью, принципиальностью и мужеством – тремя вещами, которых никогда не было у Трампа".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 апреля Россия запустила баллистические ракеты по Киевской и столице. В Киеве из-за российской атаки баллистикой вспыхнули пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Пострадали три человека, двое из которых попали в больницу. ГСЧС показала последствия вражеского воздушного нападения.

В баллистической опасности утром 6 апреля тысячи людей в Киеве воспользовались укрытиями на станциях столичного метрополитена. Они спускались в подземку семьями и с домашними питомцами.

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