Поставка снарядов Украине идет медленнее, чем ожидалось, – министр обороны Эстонии

Поставки боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского Союза развиваются с замедленной динамикой. Из обещанного миллиона боеприпасов Украина получила менее 250 тыс. снарядов.

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Об этом сообщает министр обороны Эстонии Ханно Певкура, которого цитирует Tagesschau. Такое заявление глава Минобороны сделал на полях встречи министров обороны ЕС в Толедо, Испания.

Согласно его заявлениям, страны Европейского Союза поставили Украине лишь 226 тыс. артиллерийских снарядов в рамках проекта по доставке миллиона боеприпасов.

По программе, представленной Евросоюзом, с целью обеспечения дополнительных ресурсов, производительность существующих мощностей увеличивается, а также осуществляется рециклинг старых снарядов. Кроме того, закупка боеприпасов у третьих стран также входит в эту программу.

Как отметил эстонский министр, сейчас Украина выпускает около 6 тыс. снарядов в день, в то время как Россия от 60 до 70 тыс. в пиковые дни. Певкур добавил, что одним из преимуществ западных боеприпасов остается точность.

Глава Минобороны Эстонии также прокомментировал контрнаступление украинских войск. Он заявил, что видит продвижение ВСУ на Токмак в Запорожской области, который является "горячей точкой".

"Если Токмак будет отвоеван, линии поставок российских войск могут быть перерезаны, что было бы очень важно", – добавил он.

Напомним, что Евросоюз передал Киеву только 223,8 тыс. артиллерийских боеприпасов, что составляет менее четверти от запланированного количества. Всего в рамках плана Украина должна была получить миллион артиллерийских снарядов в течение года.

Как сообщал OBOZREVATEL, министры иностранных дел стран Европейского Союза планировали подписать план поставки боеприпасов для Украины, борющейся с полномасштабным вторжением России.

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