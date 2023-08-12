ЕС поставил Украине менее четверти запланированного количества снарядов

Евросоюз передал Киеву только 223,8 тысячи артиллерийских боеприпасов, что составляет менее четверти от запланированного количества. Всего в рамках плана Украина должна была получить миллион артиллерийских снарядов в течение года.

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Об этом как пишет DW, сообщил представитель ЕС Петера Стано агентству AFP. Весной страны-члены ЕС обещали увеличить поставки артиллерийских снарядов в Украину, поскольку украинские военные столкнулись с нехваткой необходимых на поле боя боеприпасов.

"Страны-члены ЕС поставили около 223 800 артиллерийских боеприпасов – дальнобойных самоходных, высокоточных боеприпасов, а также минометных боеприпасов – и 2300 ракет всех типов", – сказал Стано.

Был согласован план стоимостью 2 млрд. евро между странами, который предусматривал поставки боеприпасов из их резервов и совместные заказы на производство снарядов. Главной целью этого плана была передача Украине 1 млн. боеприпасов в течение 12 месяцев.

Страны согласовали план стоимостью 2 млрд евро, который предусматривал поставки боеприпасов по их запасам и размещение совместных заказов на производство снарядов. Целью было передать Украине 1 млн. боеприпасов в течение 12 месяцев.

Так, согласно первому этапу плана, который пришелся на период с 9 февраля по 31 мая, был выделен один миллиард евро для возмещения странам-членам ЕС примерно половины стоимости снарядов, предоставленных из их арсеналов. В общей сложности, по данным ЕС, общая стоимость предоставленных боеприпасов составила 1,1 миллиарда евро. Деньги ЕС возместили лишь часть этого, что свидетельствует о том, что эта мера не достигла цели.

Объем поставок боеприпасов Украине, по словам Стано, почти не отличается от того количества, о котором говорил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в конце мая. На тот момент он сообщил, что ЕС передал 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1,3 тысяч ракет Украине.

Эта ситуация указывает на то, что до достижения ЕС цели предоставить Украине миллион снарядов, пока не идет речь. Ранее в нескольких странах ЕС уже выражали сомнение в возможности выполнения этого обещания, опасаясь, что это может быть недостижимой задачей.

Также ранее в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что в случае необходимости готовы обращаться в Конгресс для предоставления дополнительных средств для помощи Украине. Объемы нового запроса Белого дома по дальнейшей поддержке Киева обоснованы расчетами.

Ранее американские СМИ писали, что Байден просит у Конгресса предоставить Украине более $13 млрд. в виде чрезвычайной оборонной помощи. Также Белый дом просит выделить дополнительно $8 млрд в виде гуманитарной помощи до конца года.

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