Белый дом: мы готовы попросить у Конгресса больше денег для помощи Украине, если потребуется

В администрации американского президента Джо Байдена заявили, что в случае необходимости готовы обращаться к Конгрессу для выделения дополнительных средств для помощи Украине. Объемы нового запроса Белого дома относительно дальнейшей поддержки Киева обоснованы расчетами.

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Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге в пятницу, 11 августа, передает Укринформ. Американский чиновник заявил, что сложно спрогнозировать, сколько еще будет длиться начатая Россией война.

Он добавил, что со стороны Вашингтона было бы безответственным не сделать все возможное для оценки потребностей Украины в I квартале следующего финансового года (после 30 сентября 2023-го) и подать соответствующий запрос в Конгресс.

Администрация накануне обратилась к Конгресу с просьбой о выделении более $20 млрд для помощи Украине и эта сумма основывается на тщательных расчетах. Однако, если этого окажется мало, правительство приложит усилия, чтобы получить дополнительное финансирование.

"Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали", – добавил Кирби.

Ранее американские СМИ писали, что Байдена просит у Конгресса предоставить Украине более $13 млрд в виде чрезвычайной оборонной помощи. Также Белый дом просит выделить дополнительно $8 млрд в виде гуманитарной помощи до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

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