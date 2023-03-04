Поставка Украине боевых самолетов – это только вопрос времени, – премьер Латвии

Украина получит от западных партнеров истребители. Это всего лишь вопрос времени.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Латвии Кришьяниса Кариньша в интервью Spiegel. Он отметил, что украинцы показали свои способности к овладению новыми типами вооружения.

"Если бы они у нас были (истребители, – Ред.), мы бы их тоже отдали. Снабжение боевых самолетов – это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить . Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся руководить новой техникой", – сказал Кариньш.

Чиновник уверен, что война завершится победой Украины и поражением России, потому что иначе, по его словам, быть не может.

"Да, победа одних – это поражение других. Как будет выглядеть эта победа – решат сами украинцы. Наша задача – помочь им достичь своих целей. Каждому своим способом. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты Stinger, самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты . Если бы у нас были танки, мы бы и их поставляли", – сказал премьер Латвии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО пояснили, почему партнеры затягивают передачу Украине истребителей. Пилоты ВСУ нуждаются в военной поддержке сейчас, тогда как предоставление боевых самолетов займет куда больше времени.

Первые боевые самолеты класса F-16 могут появиться в нашей стране в период от трех до восьми месяцев.

"Нам же необходимо создать условия для обучения пилотов и для эксплуатации истребителей в Украине. Нужны аэродромы с соответствующими полосами. Это длительный процесс", – рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!