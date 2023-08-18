'Поставлен ряд задач': Наев рассказал об обустройстве оборонных позиций на Волыни. Фото и видео

Украинские военные в Волынской области продолжают сосредотачиваться на укреплении оборонных позиций и строительстве инженерных препятствий. Поскольку эта область граничит с союзной с Россией Беларусью, командованию была выдана задача укрепить оборонные возможности.

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Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев, который провел рабочую поездку на Волынское направление. Он отметил, что командирам была поставлена задача и через некоторое время пройдет проверка их готовности.

"Определение четких задач на будущее – это не только слова, но и существенная помощь как руководителям местного самоуправления здесь, на Волыни, так и военному командованию.

Командирам бригад, батальонов, рот и взводов было поставлено ряд задач, которые необходимо сделать в дальнейшем. Через некоторое время поработаем снова на каждом опорном пункте и проведем проверку", – рассказал Наев.

Волынь граничит с Беларусью, и в этом контексте руководителям было поручено улучшить оборонные возможности пограничной области. Наев также отметил, что он доволен достигнутыми результатами и выполненными задачами, но еще остается много работы, которой нужно заняться в дальнейшем.

"Это такая работа, ежедневная, кропотливая, но имеющая результат – готовность сил к адекватному реагированию на враждебные намерения" – сообщил генерал-лейтенант.

Он добавил, что в настоящее время защитники заняты обустройством оборонных позиций, выполнением строительных работ по созданию инженерных препятствий и проведением обычных боевых задач, таких как обучение и улучшение огневых позиций.

Наев также отметил, что в настоящее время на этом направлении работают бойцы, которые вернулись с восточных направлений, где происходили ежедневные обстрелы и постоянные ближние огневые бои. Благодаря приобретенному там боевому опыту они могут улучшить оборонные возможности, чтобы в случае роста уровня угрозы помешать врагам проникнуть глубже на севере Украины.

Напомним, ранее генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что северные рубежи Украины полностью под контролем Вооруженных Сил нашей страны. Украинская разведка проводит тщательный мониторинг боевой готовности армии Белоруссии.

Также в ГУР МО Украины объяснили, что РФ хотела бы вовлечь Беларусь в войну против Украины, но пока нет признаков, что ей это удастся сделать в ближайшее время. Режим Лукашенко окажется под угрозой, если пойдет на такой шаг.