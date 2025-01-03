Поставлял дроны и РЭБ: СБУ объявила подозрение губернатору Самарской области РФ. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении губернатору Самарской области РФ. По данным следствия, Вячеслав Федорищев поставлял ударные дроны и средства РЭБ российским оккупантам и неоднократно посещал оккупированные территории украинского Донбасса.

Видео дня

Об этом 3 января сообщили в управлении СБУ в Кировоградской области. Спецслужба собрала доказательную базу и сообщила о подозрении Федорищеву в финансировании террористической деятельности российских военных на территории Украины.

Следствие установило, что российский чиновник лично неоднократно приезжал на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для передачи оккупантам средств РЭБ, провизии, бронежилетов, ударных дронов и автомобильного транспорта.

С начала 2024 года ежемесячно Федорищев лично передавал 30-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ, воюющей на территории Донетчины, автотехнику, оборудование, снаряжение и не менее 1 миллиона рублей (около 381 тыс. грн).

На основании собранных доказательств СБУ заочно сообщила о подозрении фигуранту.

Приспешнику кремлевского диктатора Владимира Путина инкриминируют ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Расследование проводили работники СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка СБУ обезвредила агентурную сеть ГРУ России, которая должна была организовать массовое схождение с путей поездов "Укрзалізниці", перевозящих оружие на фронт. Одним из фигурантов оказался житель Ривне, а его кураторами – предатели, сбежавшие в оккупированный Крым после 2014 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!