Поставлял психотропы своему руководству: в Ривненской области чиновнику военкомата сообщили о подозрении. Фото

В Ривненской области чиновнику военкомата было предъявлено подозрение в поставке психотропных веществ своему руководству. В частности, руководитель структурного подразделения поставлял главе районного ТЦК разные дозы амфетамина и оставлял "закладки".

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Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Так, чиновника обвиняют в незаконном получении, хранении, перевозке с намерением сбыта и сбыте психотропных веществ в значительных объемах (ч.2 ст. 307 УКУ).

Отметим, что в ходе расследования дела, связанного с избиением солдата военнослужащими, было выявлено 8 пакетов амфетамина у главы Ривненского районного ТЦК. Недавно следствие также установило, что у него был свой собственный дилер среди подчиненных военных.

По информации следствия, руководитель структурного подразделения обеспечивал руководителя районного военкомата амфетамином, который покупал на черном рынке. Он расфасовывал это психотропное вещество в полимерные zip-пакеты и прятал в упаковках из-под салфеток, которые затем помещал в бампер автомобиля, принадлежавший сожительнице его руководителя. Затем майор отчитывался об этом своему шефу через один из мессенджеров. После этого районный руководитель ТЦК передавал координаты "закладки" своей сожительнице, которая забирала товар в определенном месте.

Денежные средства за свои услуги майор не получал, а таким образом пытался угодить своему руководителю и получить повышение.

В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому и устанавливается причастность других лиц.

Ранее руководителю ТЦК и СП уже было объявлено подозрение в незаконном хранении психотропных веществ с целью дальнейшей продажи в больших объемах. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Также суд определил меру пресечения руководителю Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергею Луцюку. Речь идет о содержании под стражей без альтернативы внесения залога.

Как писал OBOZREVATEL, 25 июля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для скандального военкома Евгения Борисова. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен.

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