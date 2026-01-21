Постоянные контактные бои: в ВСУ рассказали о ситуации в Мирнограде

В районе Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные действия украинских подразделений, враг несет значительные потери. В Мирнограде Донецкой области Силы обороны Украины контролируют северную часть города.

Они продолжают осуществлять поисково-ударные действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российских захватчиков. Об этом сообщила Группировка войск "Восток" в Facebook вечером 20 января.

"Силы обороны работают над своевременным выявлением и уничтожением боевой техники, которую враг пытается накапливать для штурма города Мирноград. Украинские подразделения обеспечиваются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. Логистическое обеспечение остается сложным. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы", – сказано в сообщении.

Подробности о боях в Мирнограде

Как рассказал в эфире "Суспільне. Студія" заместитель командира аэромобильного батальона по психологической поддержке 79-й десантно-штурмовой бригады Богдан Януш, полного контроля над Мирноградом у российских войск нет. Оккупанты, пользуясь погодными условиями, продолжают заходить в населенный пункт и севернее него.

Контактные бои происходят практически постоянно на близких дистанциях, отметил военный, подразделение которого отвечает за проведение поисково-ударных действий в районе самого Мирнограда и его окрестностей.

"Полностью за Мирноград сказать не могу, потому что мы проводим поисково-ударные действия, мы не в обороне стоим. Соответственно, в полосе наступления, где проводим поисково-ударные действия, противник вклинился, но чтобы полностью он взял под контроль все – нет. Стоят позиции смежных подразделений, которые продолжают выполнять задачи, а мы помогаем, подчищаем там, где противник зашел", – сказал он.

Богдан Януш рассказал, что контактные бои в Мирнограде происходят практически постоянно.

"Мы привлекаемся к проведению поисково-ударных действий и выбивания, уничтожения противника, контактные бои происходят практически постоянно. Расстояния боев могут быть от 50 метров до буквально фейс-ту-фейс (лицо к лицу – Ред.)", – рассказал военный.

Он добавил, что в зоне ответственности его бригады российские войска применяли технику ориентировочно месяц назад.

"Они будут пробовать сейчас на броне заезжать, потому что из-за мороза нет грязи. Соответственно, гусеничная и вообще бронированная техника сможет заехать без риска застрять", – сказал заместитель командира батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины ликвидировали российского оккупанта на скрытой позиции возле Мирнограда. Враг обустроил ее на территории рыболовного хозяйства, туда должны были прибыть и другие захватчики.

