ВСУ ликвидировали за сутки 550 окупантов и сожгли 12 единиц бронетехники врага: данные Генштаба

По состоянию на утро 28 февраля 2023 года армия РФ в войне с Украиной лишилась 149 240 военных. Из них 550 оккупантов было ликвидированы украинскими защитниками за последние сутки.

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Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что наибольшие потери противник понес в Донецкой области.

Согласно данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года ориентировочно составляют:

- личного состава – 149 240 (+550) человек;

- танков ‒ 3388 (+3) штук;

- боевых бронированных машин – 6630 (+9) штук;

- артиллерийских систем – 2383 (+3) штуки;

- РСЗО – 478 (+3) штук;

- средств ПВО – 247 (+0) штук;

- самолетов – 300 (+0) штук;

- вертолетов – 288 (+0) штук;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051 (+3) штука;

- крылатых ракет – 873 (+0) штуки;

- кораблей/катеров – 18 (+0) штук;

- автомобильной техники и автоцистерн – 5252 (+4) штуки;

- специальной техники – 230 (+0) штук.

Как известно, 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину с целью оккупации территории и свержения украинской власти. Однако украинский народ дал достойный отпор, сорвав первоначальные планы врага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в течение предыдущих суток, 27 февраля, Силы обороны Украины ликвидировали 560 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны защитники Украины ликвидировали уже 148690 военнослужащих армии РФ.

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