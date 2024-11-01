Потери личного состава РОВ:

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2022 год - 92 920 личного состава;2023 год - 253 290 тел;За неполный 2024-й год - 336 400.

Несложно сделать элементарный прогноз, что за 2024-й год потери РОВ в Украине превысят 400 тысяч тел и это будет больше, чем суммарные потери российской армии за 2022-й и 2023-й год.

Так, что там насчёт захватываемых территорий? Например, в пропорции потерь квадратный километр – тело, на 2022-й, 2023-й и 2024-й? Никто не удосужился рассчитать? А жаль...