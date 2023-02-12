ВСУ за сутки уничтожили еще 900 российских оккупантов и 10 БПЛА: какие общие потери армии Путина

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 137,7 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 11 февраля, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 900 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 13 танков, 14 боевых бронированных машин и 17 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3280 танков, 6488 ББМ и 2287 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 465 единиц реактивных систем залпового огня и 234 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 296 самолетов, 286 вертолетов и 2007 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 857 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5148 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 215 – специальной техники.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает нести огромные потери не только в живой силе, но и в технике. Потери российской армии в военной технике в период с 8 по 10 февраля под Угледаром и Авдеевкой составляют 103 единицы. Примечательно, что 36 из них – это танки.

Ранее сообщалось, что неудачная попытка войск РФ наступать на Угледар в Донецкой области является свидетельством плохой системной подготовки мобилизованных россиян. Карды провального штурма оккупантов под городом стали "последней точкой невралгии" в информпространстве страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое большое российское наступление, если оно произойдет, не будет успешным. Россиянам нечего противопоставить Вооруженным силам Украины, кроме огромного количества трупов – как зэков, так и мобилизованных.

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