Потери России продолжают расти: в Минобороны Украины назвали две причины

Армия страны-агрессора России каждый день терпит необратимые потери на войне в Украине. Это связано с тем, что бойцы Вооруженных сил нашего государства демонстрируют оккупантам свой боевой профессионализм, а захватчики, напротив, показывают полное отсутствие боевой подготовки.

Видео дня

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона "Єдині новини". По ее словам, среди украинских защитников значительно меньше потерь, нежели в рядах ВС РФ.

"За прошедшую неделю это было в восемь раз меньше, чем у врага. Речь о безвозвратных потерях", – рассказала Маляр.

Она также отметила, что сейчас в боевых действиях не участвуют наемники ЧВК "Вагнер".

И даже несмотря на то, что враг задействовал не только десантно-штурмовые войска и профессионалов, так как они еще не участвовали в войне, несут большие потери.

"Здесь надо отдать должное профессионализму наших военных. Действительно, стоит задача максимально уничтожать врага, потому что если его не уничтожать, он будет просто наступать дальше", – добавила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 227,1 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники. Только за прошедшие сутки, 27 июня, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 930 оккупантов.