Потери России продолжают расти: в Минобороны Украины назвали две причины
Армия страны-агрессора России каждый день терпит необратимые потери на войне в Украине. Это связано с тем, что бойцы Вооруженных сил нашего государства демонстрируют оккупантам свой боевой профессионализм, а захватчики, напротив, показывают полное отсутствие боевой подготовки.
Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона "Єдині новини". По ее словам, среди украинских защитников значительно меньше потерь, нежели в рядах ВС РФ.
"За прошедшую неделю это было в восемь раз меньше, чем у врага. Речь о безвозвратных потерях", – рассказала Маляр.
Она также отметила, что сейчас в боевых действиях не участвуют наемники ЧВК "Вагнер".
И даже несмотря на то, что враг задействовал не только десантно-штурмовые войска и профессионалов, так как они еще не участвовали в войне, несут большие потери.
"Здесь надо отдать должное профессионализму наших военных. Действительно, стоит задача максимально уничтожать врага, потому что если его не уничтожать, он будет просто наступать дальше", – добавила Маляр.
Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 227,1 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники. Только за прошедшие сутки, 27 июня, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 930 оккупантов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!