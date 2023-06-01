"Отминусовали" более сотни оккупантов и взяли пленных: в ВСУ рассказали о ходе боев на двух направлениях

На Лиманском направлении в Луганской области и на Купянском в Харьковской за минувшие сутки (31 мая) произошло шесть боевых столкновений. Российские захватчики вели активные обстрелы и совершили 23 авианалета, однако наши воины дали врагу отпор и нанесли ему потери в живой силе и технике.

Видео дня

Подтверждено уничтожение 52 оккупантов и ранение еще 85. Четверо военнослужащих российских сил захвачены в плен. Об этом утром 1 июня в эфире "Єдиних новин" сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Пресс-служба главы Луганской ОВА Артема Лысогора поделилась отчетом, озвученным военным, в своем Telegram-канале.

Череватый заявил, что все вражеские атаки наши защитники отбили. Уничтожен российский танк Т-72, а также БТР-70 – довольно старая модель, которая производилась в 1980-х. Также среди потерь противника гаубица Д-30, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и командно-наблюдательный пункт.

Представитель Вооруженных сил Украины добавил, что россияне открывали огонь по населенным пунктам и позициям наших военных на Лиманском и Купянском направлениях 522 раза.

Как писал OBOZREVATEL:

– В целом за 31 мая наши защитники "демилитаризировали" около 460 оккупантов. А за все время полномасштабной войны – 208 370 российских военнослужащих.

– Сколько военной техники потеряли захватчики – читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!