Воины ВСУ ликвидировали за сутки 460 оккупантов, уничтожено 14 артсистем: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 208,3 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 31 мая, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 460 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 2 танка, 6 боевых бронированных машин и 14 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3804 танка, 7478 ББМ и 3474 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 575 единиц реактивных систем залпового огня и 333 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 313 самолетов, 298 вертолетов и 3131 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 1107 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, утилизировали 6239 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 458 – специальной техники.

Напомним, министерство обороны России по-прежнему пытается скрывать огромные потери оккупационной армии на войне в Украине. Для этого ведомство государства-террориста искусственно раздувает украинские потери в войне.

Ранее сообщалось, что воины ВСУ уничтожили вражеский пункт управления ЗРК С-400 "Триумф" в Херсонской области, использовав РСЗО HIMARS. Это первый случай поражения ПБУ 55К6Е, подтвержденный фотофиксацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, аэроразведка Государственной пограничной службы совместно с артиллерией Вооруженных сил Украины уничтожила вражеский склад боеприпасов на Лиманском направлении. Оккупанты прятали свое оружие в лесу.