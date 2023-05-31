Шойгу пытается скрыть колоссальные потери России в Украине, но данные Oryx разоблачают ложь – ISW

Министерство обороны России по-прежнему пытается скрывать огромные потери российской оккупационной армии на войне в Украине. Для этого ведомство государства-террориста искусственно раздувает украинские потери в войне.

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Эксперты обратили внимание на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который выдал, что оккупанты уничтожили абсурдно большое количество западного оружия в Украине, включая ракеты большой дальности. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Аналитики отметили, что Шойгу специально публично отпраздновал заявленные "успехи", наградив российских оккупантов. Также он похвастался предстоящими летними военными учениями.

В то же время между министерством обороны РФ и частной военной компанией "Вагнер" продолжается вражда, по крайне мере, информационная. Так, один из пропагандистов, связанный с "вагнеровцами", раскритиковал Шойгу за нереалистичные заявления о якобы потерях Украины в войне.

Более того, нидерландская группа оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx подтвердила огромные потери российской оккупационной армии в Украине. В отчете специалистов говорится, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли более 2000 танков и 2366 боевых машин пехоты, в том числе, более 850 БМП.

Напомним, новость о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы посетил оккупантов на Запорожском направлении, вызвала критику россиян. Некоторые спрашивают, не были ли сняты кадры с главой МО где-то в глубоком тылу или вообще в России, другие требуют, чтобы Шойгу приехал в Бахмут.

Ранее сообщалось, что в РФ ежедневно отчитываются об "уничтожении" в Украине западной военной техники. Больше всего страну-агрессора задевает американская реактивная артиллерийская система M142 HIMARS, и там утверждают, что поразили уже 73 единицы. Хотя в общем от партнеров украинская армия получила на вооружение только два десятка таких систем.

Также в министерстве обороны РФ отчитались, что уничтожили в Украине ЗРК Patriot. Однако такую новость от военного руководство страны-агрессора высмеяли даже сами россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL,за сутки 30 мая Силы обороны Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 470 российских оккупантов. Численность "армии двухсотых" государства-террориста РФ за период полномасштабного вторжения достигла уже 207 910 захватчиков. Также террористы потеряли десятки тысяч единиц различной техники.

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