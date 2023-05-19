Россия похвасталась 'уничтожением' в Украине 70 HIMARS, хотя их всего 20: ложь пропагандистов показали в цифрах. Инфографика

Российские пропагандисты ежедневно отчитываются об "уничтожении" в Украине западной военной техники. Больше всего страну-агрессора задевает американская реактивная артиллерийская система M142 HIMARS, и там утверждают, что поразили уже 73 ее единицы.

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Хотя в общем от партнеров украинская армия получила на вооружение только два десятка таких систем. Ложь россиян об этом показало в инфографике издание "Слово и дело" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"С первых дней появления американских систем залпового огня M142 HIMARS в сводках фигурировало "уничтожение" уже по меньшей мере 70 этих пусковых установок (столько их у Украины даже не было)", – прокомментировали аналитики.

Кроме того, по версии российских оккупантов, они якобы обезвредили на фронте в Украине почти все самоходные артиллерийские установки Paladin. США передали нашей армии таких 18 штук, а у врага заявляют об "уничтожении" 17-ти.

Также пропагандисты врут, что войска РФ уничтожили четыре БМП M2 Bradley (первая партия переданных ВСУ единиц этих бронемашин составляет около 60) и две САУ Gepard (всего есть 34).

Среди "уничтоженных" в воображении россиян систем ПВО Сил обороны также заявляется о пяти пусковых установках ЗРК Patriot. Таких у нас есть 3-24, ведь в январе 2023-го партнеры пообещали предоставить три батареи (одна батарея – около восьми пусковых установок).

Пропагандисты утверждают и о ликвидации в Украине одной из 4-18 пусковых установок ЗРК NASAMS. В апреле 2023-го на вооружении Украины было две батареи (одна составляет около девяти установок).

Ко всему прочему оккупанты "хвалятся" ликвидацией восьми дальнобойных ракет Storm Shadow (Британия передала их Украине от двух до десяти штук).

Как сообщал OBOZREVATEL, в министерстве обороны РФ отчитались, что 16 мая уничтожили в Украине ЗРК Patriot. Однако такую новость от Кремля высмеяли даже сами россияне.

В начале апреля в России оконфузились уничтожением в Украине БМП Bradley, ведь к тому времени ВСУ их еще даже не получили.

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