ВСУ отминусовали еще 1010 российских оккупантов и более 300 единиц техники и вооружений за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1010 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 183 тыс. 620 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 9 декабря, украинские воины ликвидировали один танк (11 404), одну боевую бронированную машину (23 692), 25 артиллерийских систем (34 969), 177 БпЛА оперативно-тактического уровня (89 066).

Также уничтожено 107 единиц автомобильной техники и автоцистерн (69 350).

В целом Россия за сутки потеряла 311 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 563 РСЗО, 1253 средства ПВО, 431 самолет, 347 вертолетов, 4 058 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, подводную лодку и 4 019 единиц специальной техники.

