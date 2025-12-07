Опубликованы живые фото украинского морского дрона Magura V7, который первым в мире сбил Су-30 с моря

В сети появились фото украинского морского безэкипажного катера Magura V7, который первым в мире сбил российский истребитель Су-30 с моря. Морской дрон атаковал самолет оккупантов 2 мая 2025 года.

Живые снимки морского дрона обнародовал фоторепортер и глава представительства Associated Press в Украине Ефрем Лукацкий. Автор фотографий отметил, что снимки были сделаны 6 декабря, однако, из соображений безопасности, не уточнил, где именно.

Что известно о Magura V7

15 мая Главное управление разведки Министерства обороны представило обновленную версию Magura V7, способную поражать воздушные цели, в том числе самолеты.

Обновленная версия морского дрона может работать круглосуточно при различных погодных условиях, имеет устойчивость к средствам РЭБ и многоканальную спутниковую связь.

Кроме того, Magura V7 способен переносить до 650 кг груза, включая управляемые ракеты или боевой модуль и может выполнять роль дрона-камикадзе.

Модернизированный безэкипажный катер имеет большие габариты, чем у предшественника. Борт длиной 7,2 м и шириной 2,1 м может преодолевать до 800 морских миль, и работать автономно в течение двух суток. Также семь суток может работать при наличии генератора. Максимальная скорость дрона при полной нагрузке составляет не менее 39 узлов.

Magura V7 также оснащен многоканальной системой связи, тепловизионными камерами, акустическим мониторингом и зашифрованными каналами управления через спутник.

Именно этот дрон 2 мая впервые в мире сбил российский истребитель Су-30 в Черном море, вблизи Новороссийска. Воздушноесудно вспыхнуло в воздухе и упало в воду. Оккупационное войско понесло более 50 млн долларов убытков . Удачную операцию провели бойцы Главного управления разведки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в здании Министерства иностранных дел Украины установили макет морского дрона Magura V7. Выставка новейших образцов вооружения призвана популяризировать украинское оружие и демонстрировать оборонно-промышленный потенциал Украины с целью привлечения инвестиций.

