ВСУ отминусовали еще 860 оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 860 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 158 тыс. 260 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия пытается нарастить вербовку наемников из стран Центральной Азии. Потенциальных "штурмовиков" ищут преимущественно среди бывших военных, которым обещают "командировки в Африку", большие деньги и преференции, уже на территории РФ их ставят перед фактом: ехать придется в Украину.