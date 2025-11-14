Заманивают деньгами: Россия пытается нарастить вербовку наемников из стран Центральной Азии

Россия пытается восполнить свои потери, вербуя наемников в странах Центральной Азии. Предпочтение российские вербовщики отдают бывшим военнослужащим.

В сети оккупационной армии их заманивают обещаниями больших денег и обманом. Подробности раскрыли в украинском госпроекте "Хочу жить".

Что известно

Колоссальные потери на поле боя вынудили Москву активизировать усилия по поиску наемников в бывших странах СССР, прежде всего – в Центральной Азии.

"Сейчас российские вербовщики активно ищут в странах СНГ бывших военнослужащих, обещают им службу в ЧВК и зарплату в $2000-$3000 ежемесячно. Прошедшие отбор приезжают в Россию, откуда они якобы должны отправиться работать инструкторами в Африку, но по прибытию кандидаты оказываются в учебных центрах на территории России, откуда могут отправиться только на войну в Украину", – отмечено в сообщении.

Далее в ход идут обещания "золотых гор" за подписание контракта с минобороны РФ.

"Уже в учебках их склоняют подписывать контракт сроком на один год, обещая по его завершению $50 000 и "дембель" с полным социальным пакетом участника боевых действий. Те, кто идет на контракт, отправляются на фронт в Украину", – заявили в "Хочу жить",

Большинство вербовщиков – это бывшие правоохранители, военнослужащие и офицеры спецслужб РФ и Беларуси. В отличие от наемников они-то точно получат реальные деньги.

"Они (вербовщики. – Ред.) лично собеседуют кандидатов-иностранцев, а затем передают их контакты рекрутинговым центрам минобороны. За каждого приведенного наемника им полагается вознаграждение от $1000 до $3000", – рассказали в проекте.

Методы, к которым прибегает Москва для пополнения запасов "пушечного мяса", подчеркнули в "Хочу жить" – не новы.

"Вот таким нехитрым способом российское государство пополняет ряды своей несущей огромные потери армии. Методы традиционны: обман и принуждение. Москва рассматривает жителей соседних государств как собственный ресурс, который она может эксплуатировать. Властям этих государств важно понять, что в их же интересах противостоять российской вербовке. Что это не просто очередная грязная игра соседа с комплексом недоимперии, а самая настоящая угроза национальной безопасности", – заявили в проекте.

Там также напомнили российским оккупантам, что они могут сохранить себе жизнь и сдаться в плен, написав в чат-бот t.me/spasisebyabot, позвонив на номера +38 044 350 89 17 или 688 (с украинских номеров), а также обратившись в Telegram или WhatsApp по номерам +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.

