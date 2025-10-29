Счет идет на сотни: появились данные о погибших на войне против Украины наемниках из Узбекистана, которые были завербованы Россией

Узбекистан является лидером по количеству предоставленных российской армии захватчиков иностранных наемников. На сегодня точно известно о по меньшей мере 2 715 граждан Узбекистана, которые воевали или воюют против Украины, а их количество растет из года в год. Растет и количество таких убитых узбекских наемников – сейчас установлены личности 481 убитого в Украине наемника из Узбекистана.

Список таких убитых обнародовал проект "Хочу жить". Причем авторы проекта подчеркнули: эти данные "не являются полными и исчерпывающими, реальное количество погибших и пропавших в разы больше", а в списках речь идет только о подтвержденных смертях наемников.

Списки ликвидированных наемников из Узбекистана

Как отмечают в проекте, количество узбекских наемников в рядах армии страны-агрессора "растет из года в год": в 2023 году контракт подписали 498 узбеков, в 2024 – еще 941. В первые полгода 2025 года почти 1 300 граждан Узбекистана отправились на войну в Украину в составе армии оккупантов (и это также – только подтвержденные факты, а их реальное число гораздо больше).

Почему узбеки идут в ряды захватчиков

"В этом нет ничего удивительного. Только в 2025 году в Россию прибыло 1,8 млн узбеков. Большинство из них едут как трудовые мигранты, но не все действительно попадают на работу. Сейчас России очень нужно "штурмовое мясо" – люди, которых можно отправить в пехоту наступать пешком или в "буханках" на украинские укрепрайоны. Поскольку это губительная тактика, таких штурмовиков постоянно нужно много. Трудовые мигранты – главное сырье для российских вербовщиков", – объяснили в проекте "Хочу жить".

Сегодня в России фактически легализована гибридная торговля людьми, отметили эксперты. Схема действует так: минобороны РФ выплачивает вознаграждение тем, кто приводит "будущих смертников" подписывать контракт.

"Вербовщики, полицейские, следователи получают выплаты за каждого подписанного ими на войну. Никто не смотрит на качество этих людей – главное, чтобы они имели две руки и две ноги. Поэтому мигранты из стран Центральной Азии для них лакомый кусок: их могут уговаривать, дурить предложениями гражданской работы, запугивать выдворением, угрожать уголовными делами. Главное, чтобы контракт был подписан", – отметили в проекте.

Что происходит дальше

А дальше этих наемников украинские защитники ликвидируют непосредственно на поле боя. Поскольку Узбекистан не разъясняет своим гражданам, которые выезжают в Россию на заработки, риски попасть на войну, "узбеки и в дальнейшем будут становиться "штурмовым мясом" российской оккупационной армии", отмечают в проекте.

Отметим: украинские воины только за минувшие сутки уменьшили численность оккупационной армии аж на 1150 захватчиков. Таким образом, общие боевые потери армии российских агрессоров в живой силе составили уже 1 млн 139 тыс. 900 человек – и среди них довольно большая доля таких наемников, которая в последнее время только растет, потому что сами россияне почему-то уже не хотят умирать.

Как сообщал OBOZ.UA, также был ликвидирован в Кемеровской области военный преступник, подполковник российского ОМОНа Вениамин Мазжерин (среди прочего, он причастен к военным преступлениям РФ на Киевщине в феврале-марте 2022 года). Автомобиль, в котором он находился, взлетел в воздух. Факт ликвидации преступника подтвердили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

