Лидирует Узбекистан: сколько иностранцев находится в украинском плену, кроме россиян

Среди военнопленных в Украине оккупантов в соответствующих центрах содержания пленных по состоянию на сейчас находится более ста граждан из 32-х стран мира, не считая россиян. Больше всего пленных из Узбекистана, на втором месте Таджикистан, далее следуют уроженцы Непала, Беларуси, Шри-Ланки, Казахстана и Йемена.

В армии захватчиков, а теперь в плену в Украине есть представители "всего советского союза". Именно так ответил на вопрос журналистки "Слідства.Інфо" один из пленных белорусов.

В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными констатируют: пленных иностранцев с каждым годом становится больше. Дело в том, что больше чем в прошлые годы становится иностранцев, подписывающих контракты с армией РФ.

Кто именно идет в наемники

"Обучение проходили со мной не только русские, были с гражданством Узбекистана, Дагестана, Казахстана. Да весь Советский Союз собрался, если так разобраться. Разных наций хватает", – рассказал пленный белорус Николай Журавлев.

Николай считает себя патриотом как России, более того – обвиняет украинских защитников в том, что они в него стреляли, чем "заставили" стрелять в ответ. Он успел "повоевать" всего месяц, и сейчас находится в одном из лагерей для пленных на Западе Украины, и ждет обмена.

"Все кто здесь находится – иностранцы. Кроме тех предателей, которые имели украинское гражданство, но пошли воевать на стороне врага или получили двойное гражданство. Есть также те, кого можно назвать иностранными наемниками. Но они тоже заключили контракт с российской армией. Причем они в ситуации, когда сейчас не нужны ни России, ни часто странам, из которых они происходят", –рассказал представитель Коордштаба Петр Яценко.

Статистика по наемникам

По состоянию на июль 2025 года украинские защитники взяли в плен 49% не россиян от общего количества пленных.

За весь прошлый год это количество достигало 42%. В 2023 году их было всего 9%, а в 2022 году – всего 1%.

В проекте "Хочу жить" есть поименные списки 16 894 таких наемников-иностранцев из 121 страны и непризнанных территорий мира. Среди них 4 658 граждан Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, 1 013 граждан африканских государств и 9 961 гражданин других стран и территорий.

По состоянию на июнь 2025 года контракт с армией РФ подписали 6162 иностранцев без российского гражданства, зато за весь 2024 год их было 6011.

Что еще надо знать

В российской оккупационной армии те солдаты, которые не хотят идти на штурмы, становятся жертвами унижений, избиений и пыток. Их называют "отказниками" и вывозят в "ямы", где держат в сложных условиях. Как доказательство – существует видео с телефона одного из мобилизованных россиян, его можно посмотреть здесь.

Более того, страна-агрессор Россия бросает на штурмы женщин, которые были завербованы из тюрем. Это официально подтверждают документы правительства Москвы и министерства обороны РФ.

Правила ведения войны четко регламентированы конвенциями и дополнительными протоколами к ним. Так, нормами Конвенции о защите гражданского населения во время войны, подписанной в г. Женеве в 1949 году, запрещено применение любых мер, которые могут нанести физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой. Но российские оккупанты цинично нарушают ее.

15 июля 2025 года Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании Специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

9 июля 2025 года стало известно, что Европейский суд по правам человека признал вину России в большом межгосударственном деле, объединяющем жалобы Украины и Нидерландов против России относительно многочисленных нарушений прав человека.

