В армии РФ отказников вывозят в 'ямы' без света и воды: десантники ВСУ обнародовали видео с телефона пленного оккупанта

В российской оккупационной армии те солдаты, которые не хотят идти на штурмы, становятся жертвами унижений, избиений и пыток. Их называют "отказниками" и вывозят в "ямы", где держат в сложных условиях.

Об этом рассказали в официальном Telegram-канале 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Там опубликовали видео с телефона одного из мобилизованных россиян, которые попали в руки украинских десантников на Сумском направлении.

Видео содержит нецензурную лексику, 18+!

На этих кадрах видно, как военных страны-агрессора словесно оскорбляют, унижают и избивают за отказ идти на штурм. Все это снимается на видео с целью использования в будущем для шантажа.

Как в российской армии наказывают "отказников"

Тех россиян, которые не хотят идти на штурмы в Украине, пытаясь сохранить себе жизнь, подвергают избиениям и пыткам.

Их также вывозят в "ямы" – подвалы без связи, света и воды. Солдат армии РФ бьют ногами, палками, прикладами. После этого их заставляют подписывать заявления о "добровольном участии", угрожая расстрелом.

"Отказники" – те, кто решаются не идти в бой на убийство – становятся жертвами унижений, избиений и пыток. Это не дисциплина. Это не армия. Это – криминальная организация с оружием. Отказаться – не преступление. Преступление – заставлять идти умирать за имперские мечты. Настоящие мужчины не бьют своих за слова. Настоящие мужчины не молчат", – отметили в 79-й ОДШБр.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия бросает на штурмы женщин, которые были завербованы из тюрем в подразделения БПЛА. Это официально подтверждают документы правительства Москвы и министерства обороны РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!