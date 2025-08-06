Россия бросает на штурмы женщин, которых завербовали из тюрем в подразделения БПЛА: всплыли подробности. Фото и видео

Страна-агрессор Россия бросает на штурмы женщин, которые были завербованы из тюрем в подразделения БПЛА. Это официально подтверждают документы правительства Москвы и министерства обороны РФ.

Детали сообщили в Telegram-канале проекта "Хочу жить". Там отметили, что ради продолжения войны в Украине агрессор пошел на крайние методы.

Что известно

"Теперь официально: российские власти отправляют в штурм женщин из тюрем, которых завербовали в подразделения БПЛА. Если раньше информация о женщинах-штурмовиках была на уровне слухов, то сейчас в нашем распоряжении оказались документы правительства Москвы и минобороны РФ, которые подтверждают это", – говорится в сообщении.

Согласно документам, заключенным женщинам обещают службу в подразделениях БПЛА и медицинских ротах, а подготовку планируют проводить на базах воинских частей №95371 и №95372, финансирование которых обеспечивает правительство Москвы.

Однако, на практике в российской армии все заканчивается отправкой зеков в подразделение "Шторм-V" для участия в "мясных штурмах". Первые видео с разгромом таких штурмовых групп, в составе которых были и женщины, уже начали публиковать украинские военные.

В проекте "Хочу жить" обратили внимание на содержание в письме столичных чиновников в минобороны РФ.

"В правительство Москвы поступают обращения командования воинских частей с предложением о привлечении на военную службу по контракту граждан женского пола...".

Военные РФ несут огромные потери личного состава

Это свидетельствует о том, что российские оккупанты продолжают нести такие потери, что для пополнения пехоты вынуждены прибегать ко все более изощренным методам. Военная машина РФ уже уничтожила сотни тысяч мобилизованных, исчерпала ресурс осужденных мужчин, активно вербует бедных граждан из разных стран и просит солдат у КНДР.

Теперь Кремль дошел и до мобилизации женщин – только ради продолжения бессмысленной "войны" по прихоти диктатора Владимира Путина.

Что предшествовало

Ранее в Telegram-канале 3 бригады оперативного назначения "Спартан" было опубликовано видео, в котором видно, что на Покровском направлении заметили женщин, которых россияне бросают на штурм. Там отметили, что за время активных боев военные видели "штурмовиков" на костылях, бывших заключенных, оккупантов под действием наркотических веществ, но женщину – впервые.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты начали распространять фейки о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине. По информации Центра противодействия дезинформации СНБО, на самом деле никаких изменений по мобилизации Украина внедрять не планирует.

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