ЗСУ отминусовали 1150 оккупантов, РСЗО и два десятка артсистем армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1150 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 139 тыс. 900 человек.

Ликвидирована также вражеская технику и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 28 октября, украинские воины ликвидировали четыре российских танка (всего уничтожено 11 303), три боевые бронированные машины (23 511), 20 артиллерийских систем (34 064), одну РСЗО (1 530) и 313 БпЛА оперативно-тактического уровня (75 367).

Также уничтожено 79 единиц автомобильной техники и автоцистерн (65 865) и две единицы спецтехники (3 986).

В целом Россия за сутки потеряла 422 единицы вооружений и техники – учитывая дроны.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 1 230 средств ПВО, 428 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку, 3 880 крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пограничники отбили массированный вражеский штурм в Донецкой области. Защитники уничтожили 12 единиц российской бронетехники.

Также стало известно, что "элитные" части ГРУ потеряли до 20% состава на войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!