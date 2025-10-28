Уничтожено 12 единиц бронетехники: пограничники отбили массированный вражеский штурм в Донецкой области. Видео

В Донецкой области пограничники-пилоты подразделения "Феникс" вместе с Силами обороны отбили очередной массированный штурм оккупантов. Во время боя украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники противника, среди которых 4 танка, 2 БМП и МТ-ЛБ, а также ликвидировали около 40 российских военных. События разворачивались вблизи населенных пунктов Владимировка и Шахово.

Об успехе украинских военных сообщил официальный Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины. В публикации подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" подчеркнул, что этот октябрь стал для них рекордным – только за месяц было отражено 5 масштабных атак врага.

"Механизированный штурм врага отбит – рекордный октябрь "Феникса"", – отметили пограничники.

Бои под дождем и ветром

Украинские защитники отметили, что погодные условия не стали препятствием для выполнения боевой задачи. Несмотря на дождь и грязь, пилоты дронов продолжили работать, выявляя и уничтожая технику оккупантов.

В "Фениксе" добавили, что враг не может понять: никакая непогода не спасет его от украинских ударов. Этот успех стал доказательством эффективности совместной работы пограничников и Сил обороны, которые системно срывают попытки врага продвинуться вперед.

Потери врага за месяц

По словам пограничников, только в октябре на этом направлении российские войска потеряли 92 единицы тяжелой бронетехники. Речь идет о 24 танках, 8 БМП, 5 МТ-ЛБ, 4 БТР и 1 БМД. Ни один из штурмов в секторе "Феникса" не завершился для оккупантов успехом.

Украинские воины отмечают:"Врагу не место на нашей земле!".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинские пограничники из бригады "Форпост" Краматорского пограничного отряда Госпогранслужбы 14 октября ликвидировали несколько групп российских военных, которые пытались незаметно продвинуться по лесополосам на фронте. Видео обнародовали в Telegram-канале подразделения. В сообщении указано, что пограничники вовремя обнаружили вражеские силы и открыли огонь.

