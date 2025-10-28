'Элитные' части ГРУ потеряли до 20% состава на войне против Украины: появились новые данные

Оккупационная армия России потеряла более двух тысяч бойцов "элитных" спецподразделений главного управления разведки генштаба страны-агрессора (ГРУ). Значительная часть погибших принадлежала к частям специального назначения военно-морского флота (ВМФ) и сухопутных войск (СВ).

По данным проекта "Хочу жить", до войны части ГРУ насчитывали около 10 тысяч военнослужащих. В проекте отмечают, что список отражает лишь часть погибших по состоянию на март 2025 года, однако даже неполные данные свидетельствуют о том, что "элитные" подразделения оккупантов потеряли около 20% личного состава.

В список входят 2 285 погибших военнослужащих ГРУ, большинство из которых были спецназовцами различных бригад и полков: 2-й, 3-й, 10-й, 14-й, 16-й, 22-й, 24-й, 34-й, 346-й бригад, а также 25-го отдельного полка специального назначения. В перечне также зафиксирована гибель бойцов морских разведывательных пунктов 389-го и 388-го СпН и боевых пловцов из отрядов специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ОСН БПДСС).

Больше всего потерь в 10-й и 22-й бригадах специального назначения, они потеряли 350 и 333 оккупанта соответственно. Среди погибших – 98 лейтенантов, 27 капитанов, 14 майоров, 3 подполковника и 2 полковника. Большинство из ликвидированных оккупантов имели руководящие должности или были разведчиками.

Больше всего спецназовцев было убито в 2022 году, в начале вторжения в Украину. С августа 2022 по май 2024 года, ежемесячные потери не превышали 43 человек. Во время боев у Покровска, Волчанска, а также на Курщине спецподразделения ГРУ действовали как штурмовые части. За восемь месяцев 2024 года их потери превысили суммарные показатели за два предыдущих года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в течение суток 27 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1060 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

– российская армия продолжает нести значительные потери в Донецкой области. Только 1194-й мотострелковый полк потерял более двух тысяч военных убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Наибольшие потери подразделение понесло в боях под Бахмутом, в районах Андреевки и Озаряновки.

– во время боев на Лиманском направлении украинским защитникам сдалсяв плен очередной российский оккупант. Причем, как выяснилось, пленный считается "элитой" армии российских захватчиков, потому что он является спецназовцем ГРУ – главного управления разведки генштаба страны-агрессора.

