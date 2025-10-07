Среди ликвидированных – 42 офицера: масштаб потерь России в войне против Украины раскрыли на примере одного полка

Российская армия продолжает нести значительные потери в Донецкой области. Только 1194-й мотострелковый полк потерял более двух тысяч военных убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Наибольшие потери подразделение понесло в боях под Бахмутом, в районах Андреевки и Озаряновки.

Статистику обнародовал проект "Хочу жить", который получил поименные списки погибших, раненых и пропавших без вести военных. В проекте подчеркнули, что обнародованные данные базируются только на подтвержденных фактах.

По данным проекта "Хочу жить", 1194-й мотострелковый полк российской армии, входящий в состав Южного военного округа, понес катастрофические потери на востоке Украины.

Среди погибших 42 офицера и 210 сержантов. Убиты командир и заместитель начальника штаба второго батальона. Ранения получили еще 8 командиров батальонов, 10 командиров рот и более полусотни командиров взводов.

С июля 2023 по июль 2025 года подразделение потеряло по меньшей мере 592 военных убитыми, 297 пропавшими без вести. Еще 1226 получили ранения. Кроме того, 20 российских военных попали в плен и 201 дезертировали.

Боевые действия полк начал летом 2023 года под Бахмутом, в Донецкой области. После этого его перебросили в Андреевку и Озаряновку, где потери только на этих двух участках составляли более 1500 человек. Несмотря на многочисленные атаки, подразделение не достигло ни одного значительного продвижения на фронте.

Как отмечают в проекте, российские военные самостоятельно передают данные о потерях через чат-бот "Хочу жить". Полный список погибших, раненых и пропавших без вести бойцов 1194-го полка есть в открытом доступе.

Инициатива "Хочу жить"

"Хочу жить" – государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Проект создан, чтобы военнослужащие РФ могли добровольно сдаться в украинский плен, а также получить защиту в соответствии с Женевскими конвенциями. Инициатива работает через горячую линию, Telegram-бот и канал.

Напомним, в течение суток 6 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1020 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что российская армия понесла колоссальные потери в войне против Украины в течение 2025 года. За 8 месяцев этого года, потери России составили более 281 тысячи военных убитыми, ранеными или пропавшими без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!