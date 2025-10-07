ВСУ отминусовали еще 1020 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 6 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1020 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 117 360 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 3 танка, 6 бронемашин и 29 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11238 танка, 23 319 ББМ и 33 493 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1516 единиц реактивных систем залпового огня и 1224 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 427 самолетов, 346 вертолетов и 67564 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3841 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 63 575 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3973 – специальной техники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что российская армия понесла колоссальные потери в войне против Украины в течение 2025 года. За 8 месяцев этого года, потери России составили более 281 тысячи военных убитыми, ранеными или пропавшими без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!