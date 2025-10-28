ВСУ отминусовали еще 1060 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 27 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1060 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 137 850 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 6 танков, 28 бронемашин и 8 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 299 танков, 23 508 ББМ и 34 044 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1529 единиц реактивных систем залпового огня и 1230 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 428 самолетов, 346 вертолетов и 75 054 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3880 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 65 786 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3984 – специальной техники.

Напомним, ооссийская оккупационная армия потеряла вертолет Ка-52 "Аллигатор", экипаж погиб. Пока что неизвестно, при каких обстоятельствах разбился российский Ка-52 и где это произошло.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские защитники на юге уничтожили более 85 оккупантов за сутки, также морпехи уничтожили два вражеских "Ланцета".

