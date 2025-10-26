'Вместе к победе!' Украинские морпехи уничтожили два вражеских 'Ланцета'

Бойцы Военно-морских сил Украины продолжают защищать небо на южном направлении. За прошедшие сутки военнослужащие ВМС ВСУ уничтожили два ударных дрона российской армии "Ланцет".

Защитники продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе. Об этом сообщили в Telegram-канале ВМС ВС Украины.

Защита от российского террора

Силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины были сбиты два ударных беспилотника типа "Ланцет".

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! Вместе к победе! Слава Украине!", – заявили в ВМС.

"Ланцет" – это российский барражирующий боеприпас (также известный как дрон-камикадзе), разработанный компанией ZALA Aero Group (входит в концерн "Калашников").

Российские оккупанты используют такие БПЛА для поражения наземной техники и других целей на фронте и в тылу. Дрон способен длительное время барражировать в воздухе, отслеживая цель, а затем стремительно атаковать ее. Часто используется в паре с разведывательными дронами (например, "Орлан" или ZALA), которые обнаруживают цель и передают координаты.

"Ланцет" оборудован электрическим двигателем, что снижает заметность в аудио- и тепловом диапазонах. Боевая часть может быть осколочно-фугасной, кумулятивной или кумулятивно-фугасной.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 25 октября Россия продолжала обстрелы нашей страны. Враг применил 128 дронов (из них около 90 "Шахедов"). Украинские защитники обезвредили 72 цели. Были зафиксированы прилеты 47 ударных БпЛА на 10 локациях.

