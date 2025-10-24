Россия атаковала Украину 128-ю дронами: обезвредить удалось 72 цели

В ночь на 24 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 128 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 72 цели.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход ночной атаки

Запускать беспилотники россияне начали с 19:00 23 октября.

В течение ночи они атаковали 128-ю ударными БпЛА типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Среди запущенных оккупантами дронов было около 90 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы прилеты 47 ударных БпЛА на 10 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – обратились к украинцам в Воздушных силах.

Последствия вражеского террора

Под ударами "Шахедов" минувшей ночью оказался Херсон: там ударный дрон оккупантов попал в многоэтажку в Днепровском районе города. В доме вспыхнул пожар, пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина. У обоих — взрывные травмы и термические ожоги, рассказали в Херсонской ОВА. Пострадавших госпитализировали.

На Кировоградщине враг бил по критической инфраструктуре.

"Этой ночью – очередная вражеская атака по объектам критической инфраструктуры области. На этот раз на территории Новоукраинского района. Предварительно – без жертв .Без света 19 населенных пунктов. Сейчас продолжается ликвидация последствий", – рассказал утром начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Краматорске в результате удара вражеского дрона погибли журналистка телеканала Freedom и оператор.

А на Херсонщине россияне убили 84-летнюю женщину, которая пасла коз.

