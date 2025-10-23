'Тяжелая потеря': в Краматорске в результате удара вражеского дрона погибли журналистка телеканала Freedom и оператор. Фото

В Краматорске в результате удара вражеского беспилотника "Ланцет" погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. С начала полномасштабного вторжения России они освещали события в Донецкой области, сообщали о преступлениях оккупантов, эвакуации гражданских и подвигах украинских защитников.

Елена и Евгений работали в самых опасных точках региона и всегда были первыми на местах событий. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними... Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные. Елена и Евгений навсегда останутся в нашей памяти именно такими... Искренние соболезнования родным, близким и коллегам. Россия - страна-террорист, и должна заплатить за все свои преступления!" - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Елена Губанова родилась в 1982 году в Енакиево. После оккупации родного города в 2014 году стала переселенкой и продолжила работу в Донецкой области.

По образованию финансистка, Елена с ранней юности стремилась к искусству и медиа: начинала на радио, а затем стала ведущей новостей на региональном телевидении. С 2014 года и до полномасштабного вторжения России она работала в горячих точках Донецкой области, освещая преступления оккупантов, эвакуацию гражданских и подвиги украинских защитников.

Журналистка неоднократно рисковала жизнью, работая на передовой, участвовала в волонтерских проектах и поддерживала военных. В июне 2025 года за мужество и преданность профессии получила орден Княгини Ольги III степени из рук Президента Украины Владимира Зеленского.