В России пожаловались на потерю Ка-52 вместе с экипажем: цена вертолета может достигать $16 млн

Российская оккупационная армия потеряла вертолет Ка-52 "Аллигатор". Экипаж геликоптера погиб.

Информацию об этом в понедельник, 27 октября, подтвердил российский пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber. Он регулярно сливает в сеть данные о потерях российских воздушных судов.

Пока что неизвестно, при каких обстоятельствах разбился российский Ка-52 и где это произошло.

Основные характеристики вертолета Ка-52 "Аллигатор"

экипаж – два человека (пилот и оператор вооружения);

максимальная скорость – 300 км/ч;

дальность полета – 1100 км;

боевая погрузка – 2800 кг;

длина – 16,0 м, из которой длина фюзеляжа – 14,2 м;

высота – 4,9 м;

диаметр главного винта – 14,5 м.

Это разведывательно-ударный вертолет, первый летный прототип которого был переоборудован из серийного Ка-50 в 1996 году. Серийное производство россияне запустили в 2008-м.

Ключевая особенность конструкции этих вертолетов – соосная схема винтов, что делает традиционный хвостовой винт не нужным. Благодаря зеркальному вращению на одной оси противодействие реактивному моменту происходит внутри системы самих роторов, исключая нужду в хвостовом роторе для стабилизации борта. Считается, что это повышает общую надежность конструкции.

Стоимость одного "Аллигатора" составляет примерно 16 миллионов долларов.

Как писал OBOZ.UA, за все время полномасштабной войны (по состоянию на 26 октября 2025 года), согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия потеряла 346 вертолетов разных типов.

