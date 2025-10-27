ВСУ отминусовали еще 800 оккупантов и более 700 единиц техники и вооружений РФ за сутки: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 800 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 136 тыс. 890 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 26 октября, украинские воины ликвидировали два российских танка (всего уничтожено 11 293), три боевые бронированные машины (23 480), 34 артиллерийские системы (34 036), одну РСЗО (1 527) и 547 БпЛА оперативно-тактического уровня (74 946).

Также уничтожено 138 единиц автомобильной техники и автоцистерн (65 655).

В целом Россия за сутки потеряла 725 единиц вооружений и техники – с учетом дронов.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 1 230 средств ПВО, 428 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку, 3 981 единицу специальной техники и 3 880 крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские защитники на юге уничтожили более 85 оккупантов за сутки, также морпехи уничтожили два вражеских "Ланцета".

Кроме того, на днях стало известно, что рязанский НПЗ прекратил первичную переработку нефти после атаки украинских дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!