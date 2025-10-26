Украинские защитники на Юге уничтожили более 85 оккупантов за сутки: свежая статистика

Силы обороны Юга Украины продолжают наносить эффективные удары по позициям врага, уничтожая его технику и укрытия. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали десятки оккупантов и значительное количество автомобилей.

О потерях оккупантов за сутки 25 октября отчитываются в Силах обороны Юга. Известно, что бойцы ВСУ убили 86 оккупантов, уничтожили три артиллерийские системы и 18 единиц автомобильной техники.

У россиян больше нет:

– одного средства радиоэлектронной борьбы;

– одного противотанкового комплекса;

– трех камер видеонаблюдения;

– трех мотоциклов;

– двух антенн связи.

Украинские военные ликвидировали два склада боеприпасов и один склад вещевого имущества. Кроме того, у оккупантов стало на 17 укрытий меньше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 135 тыс. 990 человек.

Также начальник генерального штаба российских войск Валерий Герасимов сообщил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы окружении Покровска и еще двух "котлах". Российские пропагандисты и военкоры начали осторожно опровергать утверждения о блокаде города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!