Украинские защитники на Юге уничтожили более 85 оккупантов за сутки: свежая статистика
Силы обороны Юга Украины продолжают наносить эффективные удары по позициям врага, уничтожая его технику и укрытия. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали десятки оккупантов и значительное количество автомобилей.
О потерях оккупантов за сутки 25 октября отчитываются в Силах обороны Юга. Известно, что бойцы ВСУ убили 86 оккупантов, уничтожили три артиллерийские системы и 18 единиц автомобильной техники.
У россиян больше нет:
– одного средства радиоэлектронной борьбы;
– одного противотанкового комплекса;
– трех камер видеонаблюдения;
– трех мотоциклов;
– двух антенн связи.
Украинские военные ликвидировали два склада боеприпасов и один склад вещевого имущества. Кроме того, у оккупантов стало на 17 укрытий меньше.
Ранее OBOZ.UA сообщал, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 135 тыс. 990 человек.
Также начальник генерального штаба российских войск Валерий Герасимов сообщил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы окружении Покровска и еще двух "котлах". Российские пропагандисты и военкоры начали осторожно опровергать утверждения о блокаде города.
