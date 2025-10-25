Минус 910 оккупантов, четыре танка и 15 артсистем: в Генштабе обновили данные по потерям армии Путина

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 135 тыс. 990 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 24 октября, украинские воины ликвидировали четыре российских танка (всего уничтожено 11 287), одну боевую бронированную машину (23 459), 15 артиллерийских систем (33 987) и 259 БпЛА оперативно-тактического уровня (74 185).

Также уничтожены 80 единиц автомобильной техники и автоцистерн (65 436).

В целом Россия за сутки потеряла 459 единиц вооружений и техники.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла 1 526 РСЗО, 1 230 средств ПВО, 428 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку, 3 981 единицу специальной техники и 3 880 крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецназовцы ГУР уничтожили две вражеские РЛС "Небо" и ЗРК "Бук".

Также стало известно, что российские войска увеличивают частоту механизированных атак на востоке и юге Украины. В ISW считают, что при планировании наступлений российские командиры ориентируются, в частности, на погоду. Они рассчитывают, что дожди и туманы защитят от ударов украинских БпЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!