Очередная 'жирная' добыча: спецназовцы ГУР уничтожили две вражеские РЛС 'Небо' и ЗРК 'Бук'. Видео

Спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины 23–24 октября 2025 года обнаружили и уничтожили три дорогостоящих элемента российской системы противовоздушной обороны. Под поражение попали: самоходная огневая установка из состава ЗРК "Бук-М3" и две радиолокационные станции 1Л119 "Небо-СВУ".

Средства ПВО были ликвидированы на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской областей и в Автономной Республике Крым. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Что именно уничтожили

СОУ 9A317M (из комплекса "Бук-M3") — гусеничная самоходная огневая установка, которая несет до 6 ракет в транспортно-пусковых контейнерах и имеет собственную многофункциональную РЛС.

РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" — модернизированная версия обзорных станций для организации ПВО сухопутных войск; поражены две такие станции.

РЛС типа "Небо" и установки "Бук" — ключевые элементы российской многоуровневой ПВО. "Небо-СВУ" предназначены для обзора воздушного пространства, обнаружения целей на значительных расстояниях и передачи целеуказаний другим средствам ПВО.

"Бук-M3" — мобильный комплекс средней дальности, который поражает маневренные аэродинамические цели, крылатые и тактические баллистические ракеты, а также некоторые наземные и надводные объекты.

Поражение таких элементов ПВО одновременно снижает способность противника эффективно контролировать воздушное пространство и работать против авиации, беспилотников и ракетных ударов.

Что известно о "Небо-СВУ" (1Л119)

Диапазон работы — метровый.

Заявленная способность обнаруживать малозаметные ЛА (ЭПР ~0,1 м²) на дистанции до 100 км.

В публичных характеристиках россиян: до 360 км для целей на высоте 20 км; 270 км — для 10 км; 60 км — для 500 м.

Точность: по дальности ±100 м; по азимуту ±0,3° (что дает примерно ±2 км на 360 км и ±1,5 км на 270 км); по углу места ±1,5° (что соответствует примерно ±9,5 км и ±7 км на дистанциях 360 и 270 км). Поэтому трехкоординатность станции несколько условна — погрешности по высоте могут быть существенными.

Возможность сопровождения одновременно до 100 целей; обновление данных — раз в 20, 10 или 5 с.

Заявленное время наработки на отказ — 600 часов (примерно в 2,4 раза больше предыдущей версии).

Что известно о "Бук-M3" (9K317M)

Предназначен для борьбы с маневренными самолетами, крылатыми и тактическими баллистическими ракетами, имеет также возможность поражать радиоконтрастные наземные цели и надводные объекты.

Командный пункт 9С510М (дивизион — до 36 целевых каналов).

Станция обнаружения и целеуказания 9С36М: дальность сопровождения 2,5–70 км; высота целей 0,015–35 км; скорость — до 3000 м/с.

Гусеничная СОУ 9А317М несет 6 ракет в пусковых контейнерах; есть также транспортно-пусковая установка 9А316М (12 ракет) и транспортно-заряжающая машина 9Т243М.

Ракета 9М317М имеет высокую вероятность поражения: для самолета — 0,95; для тактической баллистической ракеты — 0,7; для крылатой ракеты — 0,8 (по представленным характеристикам).

Ликвидация дорогостоящих элементов ПВО снижает оперативную эффективность системы противовоздушной обороны противника, затрудняет его способность координировать перехват и целеуказание, особенно на занятых территориях.

