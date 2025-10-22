Превратили в металлолом: украинские воины показали уничтожение российского 'сарая' возле Орехового. Видео

Утром в понедельник, 20 октября, российские захватчики пытались продвинуться возле Орехово в Донецкой области своим "сараем". Так называют вражеские танки с массивными импровизированными надстройками, с помощью которых противник пытается защитить свою бронетехнику от FPV-дронов.

В этот раз "сарай" от него не спасся. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины. Детали раскрыли в 42-й ОМБр и показали редкие кадры механизированного штурма РФ.

После удара FPV-дрона по броне водитель-оккупант не справился с управлением и перевернул технику.

После этого по "сараю" отработали пилоты подразделения "Асгард" 42-й ОМБр вместе с батальоном беспилотных систем "Перун".

Своими точными ударами они уничтожили вражескую технику и личный состав.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 20 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1130 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!