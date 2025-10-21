ВСУ отминусовали еще 1130 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 20 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1130 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 132 200 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 8 танков, 37 бронемашин и 23 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 278 танков, 23 436 ББМ и 33 902 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1524 единиц реактивных систем залпового огня и 1229 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 428 самолетов, 346 вертолетов и 72 600 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3846 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 65 026 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3980 – специальной техники.

Напомним, во время боев на Лиманском направлении украинским защитникам сдался в плен очередной российский оккупант. Причем, как выяснилось, пленный считается "элитой" армии российских захватчиков, потому что он является спецназовцем ГРУ – главного управления разведки генштаба страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA, на Запорожском направлении ликвидирован лейтенант Василий Марзоев. Он был сыном генерала РФ Аркадия Марзоева, командующего 18-й общевойсковой армией, который причастен к ударам по Херсону.

